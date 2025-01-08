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AH股新聞

08/01/2025 11:39

《駐京專電》人行：科技創新再貸款安排１０００億支持中小企首貸

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人民銀行信貸市場司司長彭立峰在國新辦政
策吹風會上表示，中國人民銀行持續引導金融機構樹立一視同仁理念，持續加強民營企業金融服
務。截至目前已簽約的設備更新貸款中，７０％以上是民企和小微企業項目。科技創新和技術改
造再貸款中安排了１０００億元（人民幣．下同）專項額度，支持沒有獲得過貸款的科技型中小
企業獲得首貸融資，目前銀行與企業已簽訂相關貸款合同金額超１１００億元，發放貸款近
５００億元。此外，在支小再貸款中單列額度，支持科技型中小企業，激發地方法人銀行積極支
持中小企業研發創新和技術改造。
　
　　彭立峰表示，截至去年底，銀行營銷對接項目２﹒２萬個，對接率９３﹒３％。截至去年底
，銀行與企業已經簽訂貸款合同，企業可以隨時提款的金額超過８０００億元，企業已經用款近
２０００億元，對應項目投資總額２﹒２萬億元。另外，還有１０００個項目已經達成貸款合作
意向，正在抓緊推進審批授信。有效降低設備更新融資成本。銀行積極讓利，將再貸款資金優惠
基本轉給了企業。截至去年底，設備更新貸款加權平均利率３％，疊加中央財政貼息後，實際融
資成本僅１﹒５％，遠低於１年期的ＬＰＲ利率。
　
　　去年４月，人民銀行會同發展改革委、工業和信息化部、交通運輸部、農業農村部、國資委
等有關部門設立了科技創新和技術改造再貸款，總規模５０００億元，其中安排４０００億元，
激勵銀行加大對重點領域設備更新的信貸支持，再貸款利率是１﹒７５％。中央財政給予貸款企
業１﹒５％的貼息支持。

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