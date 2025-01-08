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AH股新聞

08/01/2025 12:02

《駐京專電》發改委：支持廢鋼鐵等高水平回收循環利用項目建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》發改委資源節約和環境保護司司長劉德春在
國新辦政策吹風會上表示，隨著「兩新」工作的深入實施，廢舊產品設備報廢淘汰明顯加速。
２０２４年，全國報廢機動車回收量達到８４６萬輛，同比增長６４％。下一步，將加強廢棄物
循環利用，做好發展循環經濟這篇大文章。
　
　　第一，持續加強回收循環利用能力建設。繼續安排超長期特別國債資金，支持廢鋼鐵、廢有
色金屬、廢舊機電設備等高水平回收循環利用項目建設，培育一批資源循環領域骨幹企業。支持
中國資源循環集團加快設立全國性、功能性資源回收再利用平台。支持供銷合作社系統發揮基層
網點優勢，加快健全標準化規範化回收利用網絡。
　
＊支持符合質量等相關要求的二手車出口＊
　
　　第二，積極發展二手商品交易和再製造產業。支持平台企業、第三方機構提供二手商品質量
、信息擦除檢驗服務，規範二手商品交易產業發展。信息擦除是指對手機等數碼產品進行專業、
規範、徹底的信息刪除，保障二手手機交易時涉及的用戶隱私和信息安全。將支持符合質量等相
關要求的二手車出口。鼓勵對具備條件的廢舊機電設備實施再製造，複制推廣重點行業再製造產
品進口試點措施。
　
　　第三，著力加強重點領域廢棄物回收利用。推動出台廢棄電器電子產品處理專項資金管理辦
法配套文件，２０２５年繼續安排專項資金支持廢舊家電回收處理，促進行業健康發展。加快制
定廢舊手機循環利用工作方案，推動手機等數碼產品以舊換新。支持退役動力電池回收循環利用
，提升重要資源安全保障能力。
　
　　第四，推動資源回收利用行業高質量發展。加快推行資源回收企業向自然人報廢產品出售者
「反向開票」。實施再生材料推廣應用專項行動，落實生產者責任延伸制度，支持汽車、電器電
子產品等生產企業提高再生材料應用比例。嚴厲打擊「作坊式」回收拆解，依法依規查處非法回
收拆解報廢機動車、退役動力電池、廢棄電器電子產品等行為。

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