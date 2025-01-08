《中國要聞》財政部：將出台促進政府投資基金發展的配套文件

《經濟通通訊社８日專訊》國務院辦公廳昨日發布《關於促進政府投資基金高質量發展的指

導意見》。財政部有關負責人表示，此次出台的指導意見涵蓋基金設立、募資、運行、退出全流

程，提出７方面２５條具體措施，旨在構建更加科學高效的政府投資基金管理體系，促進政府投

資基金高質量發展。



下一步，財政部將會同有關部門，制定出台配套細則，構建政府投資基金「１＋Ｎ」制度體

系；做好統籌協調，指導地方財政部門加強貫徹落實，更好發揮政府投資支持經濟社會高質量發

展的作用。



財政部有關負責人表示，為解決基金管理人不敢投、不敢退、怕擔責等問題，本次《意見》

中明確建立健全容錯機制，具體包括：一是遵循基金投資運作規律，容忍正常投資風險，不簡單

以單個項目或單一年度盈虧作為考核依據。二是合理設置績效目標，構建科學化、差異化、可量

化的績效指標體系，重點關注政策目標綜合實現情況。三是營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍

，鼓勵建立以盡職合規責任豁免為核心的容錯機制，完善免責認定標準和流程。



為防止基金同質化競爭，《意見》鼓勵國家級基金加強與地方基金聯動，在前沿科技領域和

產業鏈關鍵環節，結合地方資源稟賦，通過聯合設立子基金或對地方基金出資等方式，形成資金

合力。同時，明確省級政府加強對下級政府設立基金的指導，要求縣級政府應嚴格控制新設基金

。



針對當前政府投資基金在退出過程中存在的「退出渠道有限、退出機制不健全」等難點問題

，《意見》提出了三方面舉措：一是完善不同類型基金的退出政策，科學合理確定退出期，並在

章程或合伙協議中明確退出條件。二是拓寬基金退出渠道，鼓勵發展私募股權二級市場基金（Ｓ

基金）、併購基金等。提高新三板和區域性股權市場服務股權投資的能力。三是探索簡化項目退

出流程，優化政府投資基金份額轉讓業務流程和定價機制，推動完善政府投資基金評估體系，構

建更加暢通的退出機制。（ｌｃ）

