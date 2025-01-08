  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

08/01/2025 10:26

《中國要聞》財政部：將出台促進政府投資基金發展的配套文件

　　《經濟通通訊社８日專訊》國務院辦公廳昨日發布《關於促進政府投資基金高質量發展的指
導意見》。財政部有關負責人表示，此次出台的指導意見涵蓋基金設立、募資、運行、退出全流
程，提出７方面２５條具體措施，旨在構建更加科學高效的政府投資基金管理體系，促進政府投
資基金高質量發展。
　
　　下一步，財政部將會同有關部門，制定出台配套細則，構建政府投資基金「１＋Ｎ」制度體
系；做好統籌協調，指導地方財政部門加強貫徹落實，更好發揮政府投資支持經濟社會高質量發
展的作用。
　
　　財政部有關負責人表示，為解決基金管理人不敢投、不敢退、怕擔責等問題，本次《意見》
中明確建立健全容錯機制，具體包括：一是遵循基金投資運作規律，容忍正常投資風險，不簡單
以單個項目或單一年度盈虧作為考核依據。二是合理設置績效目標，構建科學化、差異化、可量
化的績效指標體系，重點關注政策目標綜合實現情況。三是營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍
，鼓勵建立以盡職合規責任豁免為核心的容錯機制，完善免責認定標準和流程。
　
　　為防止基金同質化競爭，《意見》鼓勵國家級基金加強與地方基金聯動，在前沿科技領域和
產業鏈關鍵環節，結合地方資源稟賦，通過聯合設立子基金或對地方基金出資等方式，形成資金
合力。同時，明確省級政府加強對下級政府設立基金的指導，要求縣級政府應嚴格控制新設基金

　
　　針對當前政府投資基金在退出過程中存在的「退出渠道有限、退出機制不健全」等難點問題
，《意見》提出了三方面舉措：一是完善不同類型基金的退出政策，科學合理確定退出期，並在
章程或合伙協議中明確退出條件。二是拓寬基金退出渠道，鼓勵發展私募股權二級市場基金（Ｓ
基金）、併購基金等。提高新三板和區域性股權市場服務股權投資的能力。三是探索簡化項目退
出流程，優化政府投資基金份額轉讓業務流程和定價機制，推動完善政府投資基金評估體系，構
建更加暢通的退出機制。（ｌｃ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

「1月6日騷亂」會被特朗普「平反」嗎？

07/01/2025 12:51

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處