《神州基金》受外匯額度限制，多隻ＱＤＩＩ基金暫停申購

《經濟通通訊社８日專訊》近期，多隻ＱＤＩＩ基金暫停申購。其中，富國基金、寶盈基金

旗下部分ＱＤＩＩ分別自１月６日、１月７日起暫停申購。廣發基金此前也宣布，決定自１月６

日起，廣發納斯達克１００ＥＴＦ聯接基金（ＱＤＩＩ）暫停申購業務。



此外，有接近半數的ＱＤＩＩ產品處於暫停大額申購狀態。自１月８日起，廣發道瓊斯石油

指數（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、南方道瓊斯美國精選ＲＥＩＴ指數（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）申購限額

均已調整至３００元人民幣，南方納斯達克１００指數發起（ＱＤＩＩ）、浦銀安盛全球智能科

技（ＱＤＩＩ）申購限額均已調整至１００元人民幣。



業內人士表示，多家公募ＱＤＩＩ產品「閉門謝客」背後，是受制於ＱＤＩＩ基金的外匯額

度限制。



２０２４年１２月３１日，國家外匯管理局披露最新一期ＱＤＩＩ投資額度審批情況表，相

比２０２４年５月末數據，最新數據並未有新增。具體來看，２０２４年５月９日，國家外匯管

理局批准了一批ＱＤＩＩ投資額度，截至２０２４年５月末，證券類機構累計批准額度為

９２１﹒７億美元，較４月末增加１６﹒２億美元。這也意味著２０２４年僅新增了一次

ＱＤＩＩ投資額度。在此之前，２０２３年ＱＤＩＩ額度曾迎來兩次擴容，額度批準時間分別為

２０２３年１月以及７月。（ｌｃ）

