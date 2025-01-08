《神州基金》受外匯額度限制，多隻ＱＤＩＩ基金暫停申購

《經濟通通訊社８日專訊》近期，多隻ＱＤＩＩ基金暫停申購。其中，富國基金、寶盈基金
旗下部分ＱＤＩＩ分別自１月６日、１月７日起暫停申購。廣發基金此前也宣布，決定自１月６
日起，廣發納斯達克１００ＥＴＦ聯接基金（ＱＤＩＩ）暫停申購業務。
此外，有接近半數的ＱＤＩＩ產品處於暫停大額申購狀態。自１月８日起，廣發道瓊斯石油
指數（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、南方道瓊斯美國精選ＲＥＩＴ指數（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）申購限額
均已調整至３００元人民幣，南方納斯達克１００指數發起（ＱＤＩＩ）、浦銀安盛全球智能科
技（ＱＤＩＩ）申購限額均已調整至１００元人民幣。
業內人士表示，多家公募ＱＤＩＩ產品「閉門謝客」背後，是受制於ＱＤＩＩ基金的外匯額
度限制。
２０２４年１２月３１日，國家外匯管理局披露最新一期ＱＤＩＩ投資額度審批情況表，相
比２０２４年５月末數據，最新數據並未有新增。具體來看，２０２４年５月９日，國家外匯管
理局批准了一批ＱＤＩＩ投資額度，截至２０２４年５月末，證券類機構累計批准額度為
９２１﹒７億美元，較４月末增加１６﹒２億美元。這也意味著２０２４年僅新增了一次
ＱＤＩＩ投資額度。在此之前，２０２３年ＱＤＩＩ額度曾迎來兩次擴容，額度批準時間分別為
２０２３年１月以及７月。（ｌｃ）
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