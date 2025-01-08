《神州頭條》財經報章頭版摘要：完善財政支持政策，發展養老金融

《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
完善財政支持政策，大力發展養老金融
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新華社１月７日受權發布《中共中央、國務院關於深化養老服務改革發展的意見》。《意見》提
出，完善財政支持相關政策，中央預算內投資積極支持養老服務體系建設。大力發展養老金融，
積極滿足養老服務機構信貸融資需求。
鼓勵發展創業投資類基金
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國務院辦公廳日前發布《關於促進政府投資基金高質量發展的指導意見》。《指導意見》提出，
優化產業投資類基金功能，鼓勵發展創業投資類基金；建立健全容錯機制，優化基金髮展環境；
規範基金退出管理，拓寬基金退出渠道，完善基金退出機制。
加快發展統一的資本市場
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發改委近日發布《全國統一大市場建設指引（試行）》提出，加快發展統一的資本市場，加快制
定出台金融基礎設施監督管理辦法，推動區域性股權市場規則對接、標準統一。
《上海證券報》
深化養老服務改革發展，大力發展養老金融
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中共中央、國務院日前出台的《關於深化養老服務改革發展的意見》提出，到２０２９年，養老
服務網絡基本建成，服務能力和水平顯著增強，擴容提質增效取得明顯進展，基本養老服務供給
不斷優化；到２０３５年，養老服務網絡更加健全，服務供給與需求更加協調適配，全體老年人
享有基本養老服務，適合中國國情的養老服務體系成熟定型。
全國統一大市場建設指引發布
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根據中央經濟工作會議部署安排，國家發改委會同有關部門研究制定了《全國統一大市場建設指
引（試行）》，目前已報經國務院同意並發布實施。
「擇機降準降息」 貨幣政策調控強度有望升級
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近兩周內，人行召開的兩個重要會議均提出「擇機降準降息」。分析人士認為，這釋放出加大貨
幣政策調控強度的清晰信號，今年繼續實施有力度的降準降息值得期待。
《證券時報》
全力開展人員搜救，最大限度減少人員傷亡
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北京時間１月７日９時５分，西藏日喀則市定日縣發生６﹒８級地震，造成重大人員傷亡，大量
房屋倒塌。地震發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示稱，要全力開展人員搜救，全
力救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，防止發生次生災害，妥善安置受災群眾，做好善後等
工作。
中國２０２９年基本建成養老服務網絡
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《中共中央、國務院關於深化養老服務改革發展的意見》７日發布。《意見》提出，到２０２９
年，養老服務網絡基本建成，服務能力和水平顯著增強，擴容提質增效取得明顯進展，基本養老
服務供給不斷優化；到２０３５年，養老服務網絡更加健全，服務供給與需求更加協調適配，全
體老年人享有基本養老服務，適合中國國情的養老服務體系成熟定型。
技術迭進需求井噴，低空經濟拓出新場景
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在低空經濟的推動下，無人機表演市場需求這兩年呈現井噴態勢，而且加速向下沉市場及海外市
場滲透。作為「低空＋」的重要應用場景，無人機表演是為數不多能夠產生穩定盈利的細分賽道
，雖然行業市場價格在技術進步和市場競爭中一再下探，但價格走低也打開了更多的市場空間，
吸引許多玩家在差異化的探索中努力「分一杯羹」。（ｌｃ）
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