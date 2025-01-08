《神州經脈》換手機補貼五百，換車補貼額統一，滬綜指喘定弱反彈

《神州經脈》以舊換新、養老服務改革兩大國策利好推動，滬深股市今日（８日）經歷早盤

大跌、午後探底回升，三大股指收市漲跌不一，滬綜指喘定、全天升０﹒０２％，收報

３２３０﹒１７點，重返三千二；創業板指盤中一度挫逾３％，收市時跌幅收窄至０﹒９８％，

深成指則跌０﹒５４％。成交回暖，兩市全天成交額１﹒２４萬億元（人民幣．下同），較上個

交易日放量１６６３億元或１５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３３１７，較上個交易日４時３０分收盤

價跌４２點子，創２０２３年９月８日以來１６個月新低，全日在７﹒３２５０至７﹒３３２０

之間波動，日內低位距交易區間下限僅５點。國有大行繼續在境內投放美元流動性，助力匯市穩

定。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８８７，較上個交易日跌８點子，兩連跌，創２０２４

年１２月３０日以來逾一周新低，和市場預測偏離擴至近１５５０點，為近七個月來最大偏離。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家發改委、財政部發布２０２５年加力擴圍以舊換新政策，對於個人消費者購買手機、

平板、智能手錶手環等３類數碼產品（單件銷售價格不超過６０００元），按產品銷售價格的

１５％給予補貼，每位消費者每類產品可補貼１件，每件補貼不超過５００元。同時，今年繼續

支持冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等８類家電產品以舊換新

，並且將微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等４類家電產品納入補貼範圍。



２﹒ ２０２５年加力擴圍以舊換新政策還完善了汽車置換更新補貼標準，購買新能源乘用車單

台補貼最高不超過１﹒５萬元，購買燃油乘用車單台補貼最高不超過１﹒３萬元；汽車報廢更新

補貼方面，則在原基礎上將符合條件的國四排放標準燃油乘用車也納入可申請補貼的舊車範圍。

對於新政策統一汽車置換更新補貼標準，乘聯分會秘書長崔東樹表示，此前各地的標準不一樣，

這次統一能有效實現各地補貼政策的平等化，使各地市場的競爭更加均衡，也使得消費者能夠得

到更好的政策支持。



３﹒ 財政部經濟建設司司長符金陵今日在國新辦政策吹風會上表示，近日中央財政已預下達

２０２５年消費品以舊換新資金８１０億元，支持各地做好政策持續實施的銜接工作。商務部市

場運行和消費促進司司長李剛則稱，支持符合條件的不同品牌、不同型號產品參加手機補貼，不

論是內資、外資、國有、民營、大型、中小企業，還是線上平台、線下實體企業，都能夠公開、

平等地參與補貼政策。此外，國家發改委副主任趙辰昕表示，今年超長期特別國債用於支持「兩

新」的資金總規模比去年有大幅增加，具體數額將在今年全國兩會時公布。



４﹒ 據《中國證券報》援引產業鏈人士消息，蘋果春季「廉價版」ｉＰｈｏｎｅ新機型將於本

月中旬開始量產。目前ｉＰｈｏｎｅ代工廠富士康正在開展招工，為新機型量產做準備。另有蘋

果供應鏈公司人士表示，該公司已向蘋果春季ｉＰｈｏｎｅ新機型供貨零部件，預計該機型是售

價相對便宜的ｉＰｈｏｎｅ產品。分析人士認為，蘋果２０２４年秋季發布的ｉＰｈｏｎｅ

１６基礎機型需求低於預期，ｉＰｈｏｎｅ１６系列銷量承壓，預計新款ｉＰｈｏｎｅ的推出有

望抵消ｉＰｈｏｎｅ １６銷量疲弱產生的影響。



５﹒ 比亞迪巴西工廠１６３名工人早前被發現住宿條件惡劣，處於「類似奴隸制」的工作狀態

。《路透》最新報道稱，巴西的勞工監察人員指比亞迪涉嫌以非法簽證帶數百名中國工人到巴西

建廠，而接近比亞迪人士透露，比亞迪認為簽證是合法發放，所有員工都是自願到巴西工作。中

國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中方多次強調，中國政府高度重視保障勞動

者合法權益，一貫要求中資企業依法依規經營。中方願繼續同巴方一道，本著平等互利、合作共

贏的原則，持續加強各領域的交流合作。



６﹒ 據乘聯會初步統計，２０２４年１２月１日－３１日，乘用車市場零售２６２﹒２萬輛，

同比２０２３年同期增１１％，環比２０２４年１１月增９％；２０２４年以來，累計零售

２２８８萬輛，同比增長５％。２０２４年１２月１日－３１日，乘用車新能源市場零售

１３７﹒９萬輛，同比２０２３年同期增４６％，環比２０２４年１１月增１０％；２０２４年

以來，累計零售１０９７﹒５萬輛，同比增長４２％。



７﹒ 國家發改委副主任李春臨在國新辦發布會表示，今年春運將從１月１４日開始（下周二）

，到２月２２日結束，為期４０天。據交通運輸等部門預計，全社會跨區域人員流動將達到９０

億人次，鐵路、民航客運量有望分別突破５﹒１億人次和９０００萬人次，均創歷史新高。自駕

出行將穩居主體地位，預計達到７２億人次，約佔全社會跨區域人員流動量的八成，高速公路車

流量單日峰值或創歷史新高。



８﹒ 西藏日喀則市定日縣地震已造成最少１２６死、１８８傷，逾３０００戶房屋倒塌。國務

院副總理張國清昨已根據國家主席習近平重要指示和總理李強要求，率有關部門負責人趕赴地震

災區現場指導應急救援處置工作。張國清抵達日喀則後即趕往受災最重的定日縣長所鄉，代表黨

中央、國務院看望慰問受災民眾和傷者，查看人員搜救、醫療救治、物資保障、生活安置和損毀

設施搶修等情況。（ｓｌ）

