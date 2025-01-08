《鍾之日記》港股三連跌，蘋概股捱沽

《鍾之日記》１月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔夜美股收低，科技股領跌，拖累港股低開，加上Ａ股震盪走弱，恒指盤中最多跌３３６點

；午後Ａ股掉頭向上，港股跌幅漸窄，萬九關有支持，恒生指數全日收報１９２７９，跌１６７

點或０﹒９％，三連陰，主板成交近１６８４億元。



＊國策利好，Ａ股保兩連升＊



以舊換新、養老服務改革兩大國策利好推動，滬深股市今日經歷早盤大跌、午後探底回升，

三大股指收市漲跌不一，滬綜指喘定、全天升０﹒０２％，實現兩連升，收報３２３０﹒１７點

，重返三千二；創業板指盤中一度挫逾３％，收市時跌幅收窄至０﹒９８％，深成指則跌

０﹒５４％。成交回暖，兩市全天成交額１﹒２４萬億元人民幣，較上個交易日放量１６６３億

元人民幣或１５％。



大消費板塊反彈支撐大市，電器股整體漲逾２％，食品飲料、商業連鎖均見升勢。國新辦舉

行政策例行吹風會，發改委、財政部、商務部、人行等齊齊出席，介紹加力擴圍實施「兩新」政

策。明確享受以舊換新補貼的家電產品，由去年的８類增加到１２類，單件最高可享受銷售價格

２０％的補貼。



另外，國務院發布《關於深化養老服務改革發展的意見》，提出完善財政支持相關政策，中

央預算內投資積極支持養老服務體系建設，大力發展養老金融，今日Ａ股養老概念漲幅居前。



＊舊換新補貼封頂６千元，蘋果手機無緣受惠＊



為刺激內需，內地今年將智能手機等數碼產品正式納入以舊換新補貼，當局今日公布補貼措

施：個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環等３類數碼產品，單件銷售價格不超過６０００

元（人民幣．下同），按產品銷售價格的１５％給予補貼，每位消費者每類產品可補貼一件，每

件補貼不超過５００元。



換言之，高於６０００元的數碼產品不能補貼，而蘋果在內地銷售的大部分型號或將無緣受

惠。蘋果中國網站顯示，ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｒｏ機型售價由７９９９元起，而

ｉＰｈｏｎｅ １６售價雖自５９９９元起，若需要２５６ＧＢ或５１２ＧＢ的型號，售價分別

為６９９９及８９９９元。難怪今日蘋概股都升不起，瑞聲科技（０２０１８）及舜宇

（０２３８２）均大跌７％，高偉電子（０１４１５）跌６﹒７％％，富智康集團

（０２０３８）跌２％。另外，據報蘋果春季「廉價版」ｉＰｈｏｎｅ將於本月中旬量產，代工

廠富士康正在開展招工，蘋果似為迎合中國補貼做準備。



有網民計過數，售價６０００元以下補貼１５％，最高可補貼５００元，那麼要買３５００

元以下的手機，才能讓補貼性價比最大化。



＊比亞迪巴西工廠風波未平，ＡＨ股齊跌＊



比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）巴西工廠１６３名工人早前被發現住宿條件惡

劣，處於「類似奴隸制」的工作狀態。《路透》最新報道引述巴西勞工監察人員指，比亞迪涉嫌

以非法簽證帶數百名中國工人入境巴西建廠，不過比亞迪已承諾將遵守當地勞動法，並確保留在

巴西的工人的安全。



巴西當局在去年１２月底宣布對比亞迪勞工問題進行調查。調查牽頭人Ｌｉａｎｅ

Ｄｕｒａｏ表示，事件中的１６３名工人即將或已經離開巴西。「所有這些都是不合規的。」

Ｄｕｒａｏ說，每發現一個工人有此類情況，都會對比亞迪課以罰款，但她沒有透露罰款總額。



有接近比亞迪人士向外媒透露，比亞迪方面認為簽證是合法發放的，所有員工都是自願到巴

西工作。中國外交部發言人今日在記者會上回應稱，中國政府高度重視保障勞動者合法權益，一

貫要求中資企業依法依規經營。中方願繼續同巴方一道，本著平等互利、合作共贏的原則，持續

加強各領域的交流合作。



此前外媒指相關中國工人受僱於比亞迪巴西工廠承建商之一金匠集團，事件曝光後比亞迪表

示已切斷與金匠集團的合作關係，金匠集團則對巴西當局的指控提出異議。巴西勞動部門、比亞

迪及其當地承包商代表周二（７日）舉行會議，商討如何保護該廠所有工人的權利。



比亞迪Ｈ股股價受消息影響下調，今日收跌１﹒８５％，Ａ股同跌１﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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