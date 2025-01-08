《Ａ股焦點》恒瑞醫藥正式啟動赴港上市，股價高開低走

《經濟通通訊社８日專訊》恒瑞醫藥（滬：６００２７６）正式啟動香港二次上市，已向港

交所遞交上市申請，不過股價暫沒見提振，今早高開，高見４４﹒１８元（人民幣．下同）後倒

跌，目前跌近１％，報４３﹒７２元。



據《財新》報道，作為中國醫藥行業的龍頭企業，恒瑞醫藥在Ａ股的市值高達２８００億元

，截至２０２４年第三季度末，公司持有的現金及現金等價物為２１４﹒５６億元，資金實力雄

厚。自２０００年在Ａ股上市時募集４﹒７９億元以來，恒瑞醫藥此後未有其他融資記錄。



現金流充足，通過港股ＩＰＯ融資並非恒瑞醫藥的首要目標。恒瑞醫藥指出，港股上市有利

於擴大國際知名度，香港資本市場的國際投資者基礎廣泛，有助於提升公司在全球醫藥行業的品

牌影響力；其次可以優化資本結構，獲得新的融資渠道；同時也能增強全球化布局，有助於公司

拓展海外業務和國際研發合作，進一步實現海外市場的突破。



恒瑞醫藥在招股書中披露，此次港股ＩＰＯ所募資金擬用於公司的研發計劃，在中國和海外

市場建設新生產和研發設施，擴大或升級公司在中國的現有生產設施，以及營運資金和其他一般

企業用途。（ｃｔ）



