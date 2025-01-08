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AH股新聞

08/01/2025 08:56

《中國要聞》國務院發文：不以招商引資為目的設立政府投資基金

　　《經濟通通訊社８日專訊》國務院辦公廳發布《關於促進政府投資基金高質量發展的指導意
見》，針對佔中國一級市場資金來源超八成的政府投資基金招商返投、非市場化運作、重複建設
、考核僵化等問題開出藥方。
　
　　《意見》提出，要突出政府引導和政策性定位，合理統籌基金布局，防止同質化競爭和對社
會資本產生擠出效應。要優化基金發展環境，不以招商引資為目的設立政府投資基金，鼓勵取消
政府投資基金及管理人註冊地限制，依法依規強化信用約束。優化政府出資比例調整機制，鼓勵
降低或取消返投比例。
　
　　《意見》還提出，要理順政府投資基金與管理人的關係，實現政府引導、市場化運作和專業
化管理的有機統一。基金管理人原則上採取市場化方式遴選確定，應具備與基金運作相適應的專
業能力、投資能力和管理能力，具有股權投資或相關基金管理經驗，具有符合要求的投資管理業
績。
　
　　此外，《意見》還嚴控縣級政府新設基金，財力較好、具備資源稟賦的縣區如確需發起設立
基金，應提級報上級政府審批。除上述情形外，黨政機關、事業單位不得以財政撥款或自有收入
新設基金，已經設立的要按照政府投資基金管理要求統一規範管理。
　
　　２０００年前後，北京、上海等地開始探索以國有資金通過股權投資的方式進入創投領域，
政府引導基金應運而生。這些基金意圖通過政府單獨出資或與社會資本共同出資設立，採用股權
投資等市場化方式，引導各類社會資本支持相關產業和領域發展及創新創業。
　
　　然而現實情況是，各級地方政府短時間內一哄而上，盲目拼數量、比規模，投向從初創期擴
展至中後期，偏離政策目標、過度重複投資、承諾出資失信等問題逐漸凸顯。
　
　　截至２０２３年底，政府引導基金累計目標規模超１３萬億元人民幣，認繳規模約７萬億元
人民幣。在２０２３年中國新備案的７３８３隻私募股權基金背後，國資和政府引導基金出資人
的認繳出資佔７０％；根據多家私募機構的測算，２０２４年三季度末的這一比例已經超過
８０％。（ｌｃ）

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