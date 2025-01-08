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AH股新聞

08/01/2025 09:17

《Ａ股動向》國資委批復同意中國船舶換股吸收合併中國重工

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國船舶（滬：６００１５０）與中國重工
（滬：６０１９８９）昨日雙雙發布公告稱，近日，國務院國資委等主管部門對兩家公司換股合
併出具了有關批復意見，原則同意此次交易的總體方案。
　
　　公告稱，本次交易尚需履行必要的內部決策程序，並需經有權監管機構批准後方可正式實施
，能否實施尚存在較大不確定性。
　
　　時間回到２０２４年９月１８日，Ａ股上市公司史上規模最大的吸收合併交易出爐，中國船
舶擬向中國重工全體換股股東發行Ａ股股票的方式換股吸收合併中國重工。待交易完成後，中國
船舶實際控制人仍為中國船舶集團，最終控制人仍為國務院國資委，未發生變更。而中國重工將
終止上市並註銷法人資格，中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產、負債、業務、人員、合
同及其他一切權利與義務。
　
　　根據交易方案，中國船舶的換股價格按照定價基準日前１２０個交易日的股票交易均價確定
為每股３７﹒８４元（人民幣．下同），中國重工的股票交易均價確定為５﹒０５元╱股，並由
此確定中國重工與中國船舶的換股比例為１：０﹒１３３５（即每１股中國重工股票可以換得
０﹒１３３５股中國船舶股票）。
　
　　截至１月７日收市時，中國船舶和中國重工的市值分別為１４９３﹒７９億元和
１０２３﹒８１億元，兩家超千億市值的上市公司整合也創下Ａ股資本市場最大規模的吸收合併
交易。（ｌｃ）

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