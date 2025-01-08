巴西當局：比亞迪以非法簽證將數百勞工帶入巴西建廠

《經濟通通訊社８日專訊》據《路透》引述巴西勞工問題檢查人員表示，中國電動車生產商

－－比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）引進了數百名持非法簽證的中國工人到巴西建

廠，該公司已承諾將遵守當地勞動法，確保留在巴西的工人的安全。



＊涉事１６３名工人即將或已離開巴西＊



上個月，比亞迪承包商金匠集團僱用的１６３名工人被發現處於「類似被奴役的條件下」工

作。巴西當局在去年１２月底宣布對此進行調查。調查牽頭人Ｌｉａｎｅ Ｄｕｒａｏ表示，該

１６３名工人即將或已經離開巴西。「所有這些都是不合規的，」Ｄｕｒａｏ補充說，每發現一

個工人有此類情況，都會對比亞迪課以罰款，但她沒有透露罰款總額。



調查牽頭人Ｌｉａｎｅ Ｄｕｒａｏ表示，比亞迪同意改善留在巴西的數百名工人的工作條

件，以符合巴西勞動法規定。她並稱，約有５００名中國工人被帶到巴西工廠工作。比亞迪和金

匠集團沒有立即回覆置評請求。比亞迪此前表示已切斷與金匠集團的合作關係，金匠集團對巴西

當局的指控提出異議。



一位接近比亞迪人士對《路透》透露，比亞迪認為簽證是合法發放的，所有員工都是自願來

巴西工作的。巴西勞動部門和比亞迪及其在巴伊亞州的承包商代表周二（７日）舉行會議，商討

如何保護該廠所有工人的權利。



比亞迪正在建設的工廠最初產能為１５萬輛，目前尚不清楚工廠建設是否會因調查而推遲。

（ｒｙ）

