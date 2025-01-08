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AH股新聞

08/01/2025 14:52

巴西當局：比亞迪以非法簽證將數百勞工帶入巴西建廠

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《路透》引述巴西勞工問題檢查人員表示，中國電動車生產商
－－比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）引進了數百名持非法簽證的中國工人到巴西建
廠，該公司已承諾將遵守當地勞動法，確保留在巴西的工人的安全。
　
＊涉事１６３名工人即將或已離開巴西＊
　
　　上個月，比亞迪承包商金匠集團僱用的１６３名工人被發現處於「類似被奴役的條件下」工
作。巴西當局在去年１２月底宣布對此進行調查。調查牽頭人Ｌｉａｎｅ　Ｄｕｒａｏ表示，該
１６３名工人即將或已經離開巴西。「所有這些都是不合規的，」Ｄｕｒａｏ補充說，每發現一
個工人有此類情況，都會對比亞迪課以罰款，但她沒有透露罰款總額。
　
　　調查牽頭人Ｌｉａｎｅ　Ｄｕｒａｏ表示，比亞迪同意改善留在巴西的數百名工人的工作條
件，以符合巴西勞動法規定。她並稱，約有５００名中國工人被帶到巴西工廠工作。比亞迪和金
匠集團沒有立即回覆置評請求。比亞迪此前表示已切斷與金匠集團的合作關係，金匠集團對巴西
當局的指控提出異議。
　
　　一位接近比亞迪人士對《路透》透露，比亞迪認為簽證是合法發放的，所有員工都是自願來
巴西工作的。巴西勞動部門和比亞迪及其在巴伊亞州的承包商代表周二（７日）舉行會議，商討
如何保護該廠所有工人的權利。
　
　　比亞迪正在建設的工廠最初產能為１５萬輛，目前尚不清楚工廠建設是否會因調查而推遲。
（ｒｙ）

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