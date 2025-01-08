《神州債市》上海復星高科據報擬發超短期債券，籌至多１０億人幣

《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，復星子公司上海復星高科技（集團
）考慮通過發行２３８天期債券，籌資至多１０億元人民幣。
知情人士稱，該公司可能在１月中旬推介債券，利率詢價區間４﹒５％－５﹒０％；潛在發
債交易有兩家主承銷商，其中一家主要承銷商計劃創設不超過５億元人民幣的信用風險緩釋憑證
，可以按１﹒４％－２％的費率向債券認購者出售。
報道指，上海復星高科沒有立即回覆置評請求。（ｓｌ）
【你點睇？】2024年國際外交上，誰是最大贏家？誰是最大輸家？► 立即投票
08/01/2025 17:59
《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，復星子公司上海復星高科技（集團
）考慮通過發行２３８天期債券，籌資至多１０億元人民幣。
知情人士稱，該公司可能在１月中旬推介債券，利率詢價區間４﹒５％－５﹒０％；潛在發
債交易有兩家主承銷商，其中一家主要承銷商計劃創設不超過５億元人民幣的信用風險緩釋憑證
，可以按１﹒４％－２％的費率向債券認購者出售。
報道指，上海復星高科沒有立即回覆置評請求。（ｓｌ）
【你點睇？】2024年國際外交上，誰是最大贏家？誰是最大輸家？► 立即投票
上一篇新聞︰08/01/2025 18:00 《汽車新勢力》傳上汽和華為明日官宣合作，上汽相關人士：不清楚
下一篇新聞︰08/01/2025 17:46 《中國要聞》越南：去年１７５０萬遊客到訪，中國內地客增逾２倍
08/01/2025 18:40 《國企紅籌》中集集團：已累計增持中集安瑞科約２﹒４７％股份
08/01/2025 17:41 《神州能源》內地上調燃料油進口關稅，業界料銷售商減價刺激需求
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF