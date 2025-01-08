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08/01/2025 17:59

《神州債市》上海復星高科據報擬發超短期債券，籌至多１０億人幣

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，復星子公司上海復星高科技（集團
）考慮通過發行２３８天期債券，籌資至多１０億元人民幣。
　
　　知情人士稱，該公司可能在１月中旬推介債券，利率詢價區間４﹒５％－５﹒０％；潛在發
債交易有兩家主承銷商，其中一家主要承銷商計劃創設不超過５億元人民幣的信用風險緩釋憑證
，可以按１﹒４％－２％的費率向債券認購者出售。
　
　　報道指，上海復星高科沒有立即回覆置評請求。（ｓｌ）

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