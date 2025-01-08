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AH股新聞

08/01/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒３３％，專家指美國關稅影響仍可控

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國經濟數據強於預期，降息前景弱化，隔夜美股重拾下跌軌道
。美國國防部擴充中國軍工企業名單的做法，不僅重挫相關上市公司股價，也可能加速中美脫勾
斷鏈。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒３３％，報３２１８﹒８６點，深成指低開
０﹒５９％，創業板指亦低開０﹒８２％。
　
　　內媒刊出對中國社科院學部委員余永定的長篇專訪。余永定認為，美國總統當選人特朗普揚
言再度提高中國關稅，將導致中國對美出口減少，這對中國經濟增速的影響雖不可忽視，但仍是
可控的。不過，中國不應透過增加補貼和出口退稅的方式維持出口勢頭，這樣將使特朗普對加徵
關稅更有恃無恐。
　
　　外圍風險趨增，內憂亦不容忽視。早前在政府一攬子刺激措施推動下，中國房地產市場呈現
出逐漸企穩跡象，但龍頭房企碧桂園（０２００７）去年１２月銷售仍呈現下滑趨勢。根據公告
計算，碧桂園１２月實現合同銷售３４﹒２億元（人民幣．下同），同比大減５０﹒５％；合同
銷售建築面積約３５萬平方米，同比減少４８﹒５％。內房危機未除，碧桂園集團董事會主席楊
惠妍指出，新一年的工作將圍繞保交房和修復資產負債表兩大關鍵任務。
　
　　另外，人民銀行今日進行１１億元７天期逆回購，公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨
投放１１億元。（ｒｙ）

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