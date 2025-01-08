  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

08/01/2025 11:33

《Ａ股行情》以舊換新擴圍，滬指半日跌１﹒４６％創板挫２﹒８％

　　《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市早盤震盪下調，三大指數集體低開，盤中越跌越深，滬
綜指失守３２００點，半日收跌１﹒４６％，報３１８２﹒４８點。深成指及創業板指分別挫
２﹒３８％及２﹒７７％。成交放量，兩市上午交易額達７０６５億元（人民幣．下同），較上
個交易日同時段成交大增１０２６億元或１７％。個股普遍下跌，滬深共４６３４隻個股陷入調
整。
　
　　盤面上，除石油股升０﹒７８％及銀行股升０﹒３８％，其餘行業及概念板全面走跌。其中
，ＡＩ手機ＰＣ跌幅居前，泰嘉股份（深：００２８４３）挫逾８％，英力股份
（深：３００９５６）跌７％，億道信息（深：００１３１４）跌６﹒６％。英偉達日前發表公
司最新的小型ＡＩ超級電腦，核心芯片為ＧＢ１０－最小的Ｇｒａｃｅ　Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ，
可以運作所有英偉達的ＡＩ軟件。不過，英偉達股價連日上漲後，周二（７日）大跌超過６％，
外媒指英偉達無提下一代芯片發展，使市場預期降溫。
　
　　內地促消費谷內需持續發力，今日發改委、財政部發布關於２０２５年加力擴圍實施大規模
設備更新和消費品以舊換新政策的通知。其中明確實施手機等數碼產品購新補貼，對於消費者購
買手機、平板、智能手錶手環等３類數碼產品，按售價１５％給予補貼，每件補貼不超過５００
元。至於享受以舊換新補貼的家電產品，由去年的８類增加到１２類，單件最高可享受銷售價格
２０％的補貼。汽車置換更新補貼標準亦有明確指引：購買新能源車補貼最高不超過１﹒５萬元
，購買燃油車補貼最高不超過１﹒３萬元。
　
　　不過，家電股短暫上漲後隨大市回落，板塊半日跌０﹒３％，海信家電
（深：０００９２１）、海爾智家（滬：６００６９０）及格力電器（深：０００６５１）逆市
升。整車股普跌，比亞迪（深：００２５９４）早盤跌２﹒７％，廣汽集團
（滬：６０１２３８）跌３﹒７％，上汽集團（滬：６００１０４）重挫７％。（ｒｙ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

自民黨的太陽從西邊出來了？

08/01/2025 11:40

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處