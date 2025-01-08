《Ａ股行情》以舊換新擴圍，滬指半日跌１﹒４６％創板挫２﹒８％

《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市早盤震盪下調，三大指數集體低開，盤中越跌越深，滬

綜指失守３２００點，半日收跌１﹒４６％，報３１８２﹒４８點。深成指及創業板指分別挫

２﹒３８％及２﹒７７％。成交放量，兩市上午交易額達７０６５億元（人民幣．下同），較上

個交易日同時段成交大增１０２６億元或１７％。個股普遍下跌，滬深共４６３４隻個股陷入調

整。



盤面上，除石油股升０﹒７８％及銀行股升０﹒３８％，其餘行業及概念板全面走跌。其中

，ＡＩ手機ＰＣ跌幅居前，泰嘉股份（深：００２８４３）挫逾８％，英力股份

（深：３００９５６）跌７％，億道信息（深：００１３１４）跌６﹒６％。英偉達日前發表公

司最新的小型ＡＩ超級電腦，核心芯片為ＧＢ１０－最小的Ｇｒａｃｅ Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ，

可以運作所有英偉達的ＡＩ軟件。不過，英偉達股價連日上漲後，周二（７日）大跌超過６％，

外媒指英偉達無提下一代芯片發展，使市場預期降溫。



內地促消費谷內需持續發力，今日發改委、財政部發布關於２０２５年加力擴圍實施大規模

設備更新和消費品以舊換新政策的通知。其中明確實施手機等數碼產品購新補貼，對於消費者購

買手機、平板、智能手錶手環等３類數碼產品，按售價１５％給予補貼，每件補貼不超過５００

元。至於享受以舊換新補貼的家電產品，由去年的８類增加到１２類，單件最高可享受銷售價格

２０％的補貼。汽車置換更新補貼標準亦有明確指引：購買新能源車補貼最高不超過１﹒５萬元

，購買燃油車補貼最高不超過１﹒３萬元。



不過，家電股短暫上漲後隨大市回落，板塊半日跌０﹒３％，海信家電

（深：０００９２１）、海爾智家（滬：６００６９０）及格力電器（深：０００６５１）逆市

升。整車股普跌，比亞迪（深：００２５９４）早盤跌２﹒７％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）跌３﹒７％，上汽集團（滬：６００１０４）重挫７％。（ｒｙ）

