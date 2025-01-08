《Ａ股行情》消費股反彈，滬指止跌收升０﹒０２％，成交增一成半

《經濟通通訊社８日專訊》以舊換新、養老服務改革兩大國策利好推動，滬深股市今日經歷

早盤大跌、午後探底回升，三大股指收市漲跌不一，滬綜指喘定、全天升０﹒０２％，收報

３２３０﹒１７點，重返三千二；創業板指盤中一度挫逾３％，收市時跌幅收窄至０﹒９８％，

深成指則跌０﹒５４％。成交回暖，兩市全天成交額１﹒２４萬億元，（人民幣．下同），較上

個交易日放量１６６３億元或１５％。



盤面上，大消費板塊反彈支撐大市，電器股整體漲逾２％，食品飲料、商業連鎖均見升勢。

歐聖電氣（深：３０１１８７）、日出東方（滬：６０３３６６）等多股升停，小熊電器

（深：００２９５９）彈７﹒２％，海信家電（深：０００９２１）升６﹒７％。



＊以舊換新補貼擴容，養老概念升幅靠前＊



國新辦舉行政策例行吹風會，發改委、財政部、商務部、人行等齊齊出席，介紹加力擴圍實

施「兩新」政策。明確享受以舊換新補貼的家電產品，由去年的８類增加到１２類，單件最高可

享受銷售價格２０％的補貼。考慮到居民家庭實際需求，將每位消費者購買空調產品最多補貼１

件增加到３件。



此外，發改委預告今年超長期特別國債用於支持「兩新」資金總規模，較去年大幅增長，具

體金額將於兩會公布。另外，國務院發布《關於深化養老服務改革發展的意見》，提出完善財政

支持相關政策，中央預算內投資積極支持養老服務體系建設。大力發展養老金融。養老概念漲幅

居前，創新醫療（深：００２１７３）、悅心健康（深：００２１６２）、延華智能

（深：００２１７８）紛紛升停。概念板塊方面，人形機器人衝高，全日飆近３％，瑞芯微

（滬：６０３８９３）、兆威機電（深：００３０２１）等１０餘股漲停。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７８９﹒２２ －０﹒１８

上證綜合指數 ３２３０﹒１７ ＋０﹒０２ ５０８１﹒４８

上證Ａ股指數 ３３８５﹒５９ ＋０﹒０２

深證成份指數 ９９４４﹒６４ －０﹒５４ ７３４８﹒１８

深圳創業板指數 ２００８﹒４４ －０﹒９８

上證Ｂ股指數 ２５９﹒６２ －０﹒９６ ０﹒９６

深證Ｂ股指數 １１８６﹒８４ －０﹒８４ ０﹒５１

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