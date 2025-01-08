《Ａ股焦點》煤炭股分化，中國神華升近１％，兗礦能源微跌

《經濟通通訊社８日專訊》煤炭股分化，中煤能源（滬：６０１８９８）升１﹒４％，中國

神華（滬：６０１０８８）升０﹒６％、陜西煤業（滬：６０１２２５）微升０﹒３％；山西焦

化（滬：６００７４０）則跌逾２％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌１﹒１％，兗礦能源

（滬：６００１８８）跌０﹒７％，山西焦煤（深：０００９８３）、蘇能股份

（滬：６００９２５）、華陽股份（滬：６００３４８）等跌超過０﹒５％，晉控煤業

（滬：６０１００１）、淮北礦業（滬：６００９８５）等均走弱。



中國煤炭運銷協會發布煉焦煤市場運行監測旬報指，進入２０２５年後，煤鋼焦產業鏈運行

未有起色，市場各環節對後市信心仍普遍缺乏，對原料採購持謹慎態度，資源冬儲意願不及往年

，使得上下游的市場博弈進一步加劇，弱勢品種承壓較重。



從焦煤供需形勢看，在安監強化、市場下行的雙重壓力下，國有大礦利用假期主動控產成為

現實，焦煤生產將進入階段性的供應收縮期，供過於求的市場壓力有望不再增大。考慮到年初各

地積極開工重大項目、「搶出口」效應以及近期房地產市場出現積極變化等因素，鋼材後市大概

率開啟築底走勢，從而支撐焦煤市場以弱穩態勢繼續運行。（ｓｌ）

