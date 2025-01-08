  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

08/01/2025 10:31

《Ａ股焦點》煤炭股分化，中國神華升近１％，兗礦能源微跌

　　《經濟通通訊社８日專訊》煤炭股分化，中煤能源（滬：６０１８９８）升１﹒４％，中國
神華（滬：６０１０８８）升０﹒６％、陜西煤業（滬：６０１２２５）微升０﹒３％；山西焦
化（滬：６００７４０）則跌逾２％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌１﹒１％，兗礦能源
（滬：６００１８８）跌０﹒７％，山西焦煤（深：０００９８３）、蘇能股份
（滬：６００９２５）、華陽股份（滬：６００３４８）等跌超過０﹒５％，晉控煤業
（滬：６０１００１）、淮北礦業（滬：６００９８５）等均走弱。
　
　　中國煤炭運銷協會發布煉焦煤市場運行監測旬報指，進入２０２５年後，煤鋼焦產業鏈運行
未有起色，市場各環節對後市信心仍普遍缺乏，對原料採購持謹慎態度，資源冬儲意願不及往年
，使得上下游的市場博弈進一步加劇，弱勢品種承壓較重。
　
　　從焦煤供需形勢看，在安監強化、市場下行的雙重壓力下，國有大礦利用假期主動控產成為
現實，焦煤生產將進入階段性的供應收縮期，供過於求的市場壓力有望不再增大。考慮到年初各
地積極開工重大項目、「搶出口」效應以及近期房地產市場出現積極變化等因素，鋼材後市大概
率開啟築底走勢，從而支撐焦煤市場以弱穩態勢繼續運行。（ｓｌ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

「1月6日騷亂」會被特朗普「平反」嗎？

07/01/2025 12:51

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處