《以舊換新》汽車置換更新補貼統一，崔東樹：各地市場競爭更均衡

《經濟通通訊社８日專訊》國家發改委、財政部今日發布的２０２５年加力擴圍實施大規模

設備更新和消費品以舊換新政策的通知中，統一了汽車置換更新補貼標準。《財聯社》引述乘聯

分會秘書長崔東樹表示，將補貼標準實現統一化有著積極的意義。此前各地的置換標準不一樣，

這次統一設定為「新能源乘用車單台不超過１﹒５萬元（人民幣．下同）、燃油乘用車單台不超

過１﹒３萬元」，有效實現各地補貼政策的平等化，使各地市場的競爭更加均衡，也使得消費者

能夠得到更好的政策支持。



中國汽車流通協會副秘書長郎學紅則指出，去年「兩新」政策實施後效果非常突出，

２０２５年政策推出得非常及時，打消了部分觀望消費者顧慮，有利於將去年底的購車熱潮延續

至春節前。他並認為，去年有很多消費者為了追逐「高補貼」，徒增了不必要的購車成本。今年

統一化之後，消費者可以沒有顧慮地就近購車，同時避免了地方補貼攀比現象帶來的資金浪費。



去年８月商務部等７部門出台的關於進一步做好汽車以舊換新有關工作的通知中，並未明確

國家層面的汽車置換更新補貼標準，僅要求「各地要加快制定汽車置換更新實施方案，合理確定

補貼標準、補貼條件和實施方式」。各地汽車置換補貼標準主要按購買新車車價釐定，最高補貼

金額不一，但普遍過萬元。（ｓｌ）

