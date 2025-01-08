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AH股新聞

08/01/2025 17:01

《中國要聞》失聯內地演員王星獲救無受傷，泰媒指救援時情況凶險

　　《經濟通通訊社８日專訊》失聯多日的中國男演員王星已從緬甸被解救回泰國，沒有受傷。
據《新華社》最新報道指，泰國國家警察總署督察長塔查猜今日接受泰媒採訪表示，經初步調查
確認，中國男演員王星為人口販運受害者，被騙出國參與選角，經泰國前往鄰國，但到達鄰國後
發現被騙。根據相關程序，泰國多部門工作人員會妥善保護和照顧王星，在他和親屬準備好時，
將協調中國駐泰國大使館將其送返中國，預計不超過１至２天。
　
　　另據《紅星新聞》引述泰媒報道指，救援王星時情況比較凶險，執法人員選擇與緬甸一些當
地人密切合作，在他們中間協調溝通下終幫王星成功脫險，救到泰國。報道指，救援團隊當時鎖
定了兩處關押場所，並於第一處發現１０名中國公民，於第二處發現５０名中國公民，王星正是
在第二處被解救。
　
＊王星被送抵曼谷與女友團聚，稱被迫接受詐騙培訓＊
　
　　王星女友今日下午在微博上載與王星牽手的照片，指今日上午在位於曼谷的泰國官方機構與
王星見了面，並在使館工作人員和律師的陪同下，向警方了解了最新情況和後續安排。王星女友
感謝多方政府、社會各界和廣大網友的全力支持，並指將在徵求各方意願後總結一些求助渠道以
幫助有相似遭遇的人。
　
　　《新京報》微博則播出王星乘搭警方公務機回曼谷期間講述的失聯過程。王星表示，過河後
不知道已經到緬甸，直到被武裝人員押上車才意識到去了別的國家，因害怕而不敢反抗。王星又
指，其所在的大樓有至少５０人，另一棟樓有來自許多國家的人；其頭髮被電騙人員要求剃掉，
且那裏每個人都必須剃髮。《新京報》並指，王星獲救後向泰國警方表示，電騙集團利用泰國著
名娛樂公司的頭銜欺騙自己到機場。
　
　　《紅星新聞》亦指，根據王星描述，他前往泰國是以該國為中轉點前往第三國參加拍攝工作
，卻最終被騙入緬甸。進入緬甸後，王星被迫接受了２到３天的詐騙培訓，培訓內容以文字詐騙
為主，尚未涉及語音呼叫類或電話對話等詐騙培訓。王星表示對此感到十分恐懼，害怕如果無法
獲救，自己將被迫以詐騙中國同胞為生。幸運的是，王星並未遭受身體傷害，公眾所關注其左腿
上疑似紅斑印記，警方已確認為胎記。（ｓｌ）

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