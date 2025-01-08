《經濟時評》標普料今年中國消費增長４％－５％，消費者仍然謹慎

《經濟通通訊社８日專訊》評級公司標準普爾全球日前發布報告預計，２０２５年中國零售

支出將增長４％－５％，增速與２０２４年相當。整體而言，消費者仍然謹慎且注重價格，補貼

將推動部分領域的支出。



標普全球評級信用分析師林祝祥表示，儘管政府推出補貼，商家和零售商打折促銷，消費者

對於支出一直較為謹慎。２０２４年上半年零售商和餐館的平均售價大幅下降，情況在下半年開

始緩解。



標普認為，隨著消費者信心穩定，商家競爭更趨理性，２０２５年價格不太可能大幅下跌。

此外，各大平台運營商和零售商生態系統的互聯互通，將提升便利性和改善用戶體驗，進一步支

撐線上業務增長。



標普並認為，繼２０２４年大幅下滑之後，旅遊零售業在２０２５年可能進一步放緩，以旅

遊業為主的海南島尤其如此。



國家發改委和財政部今日聯合發文，明確２０２５年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品

以舊換新（兩新）政策，並將強化資金支持；補貼範圍新增四類家電產品、三類數碼產品等，並

擴大汽車報廢更新支持範圍，統一汽車置換更新補貼標準。



發改委副主任趙辰昕則表示，今年超長期特別國債用於支持「兩新」的資金總規模比去年有

大幅增加，具體數額會在全國「兩會」期間公布。（ｓｌ）

