  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

08/01/2025 14:42

《經濟時評》標普料今年中國消費增長４％－５％，消費者仍然謹慎

　　《經濟通通訊社８日專訊》評級公司標準普爾全球日前發布報告預計，２０２５年中國零售
支出將增長４％－５％，增速與２０２４年相當。整體而言，消費者仍然謹慎且注重價格，補貼
將推動部分領域的支出。
　
　　標普全球評級信用分析師林祝祥表示，儘管政府推出補貼，商家和零售商打折促銷，消費者
對於支出一直較為謹慎。２０２４年上半年零售商和餐館的平均售價大幅下降，情況在下半年開
始緩解。
　
　　標普認為，隨著消費者信心穩定，商家競爭更趨理性，２０２５年價格不太可能大幅下跌。
此外，各大平台運營商和零售商生態系統的互聯互通，將提升便利性和改善用戶體驗，進一步支
撐線上業務增長。
　
　　標普並認為，繼２０２４年大幅下滑之後，旅遊零售業在２０２５年可能進一步放緩，以旅
遊業為主的海南島尤其如此。
　
　　國家發改委和財政部今日聯合發文，明確２０２５年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品
以舊換新（兩新）政策，並將強化資金支持；補貼範圍新增四類家電產品、三類數碼產品等，並
擴大汽車報廢更新支持範圍，統一汽車置換更新補貼標準。
　
　　發改委副主任趙辰昕則表示，今年超長期特別國債用於支持「兩新」的資金總規模比去年有
大幅增加，具體數額會在全國「兩會」期間公布。（ｓｌ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

自民黨的太陽從西邊出來了？

08/01/2025 11:40

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處