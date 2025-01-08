平安好醫生（０１８３３）終獲平保提全購，要約價窄幅折讓

《經濟通通訊社８日專訊》平安好醫生（０１８３３）公布，由於股東中國平安

（０２３１８）（滬：６０１３１８）以股代息收取新股，令持股由約３９﹒４１％升至約

５２﹒７４％。平保全資附屬公司安鑫作為要約人作出強制性無條件現金要約，每股要約價

６﹒１２元現金，比昨天收報６﹒３元折讓約２﹒８６％。



＊平安好醫生業績併入平保財報，無意私有化＊



平安好醫生指，有關派發特別股息，根據以股代息計劃以股代息選擇情況，合共約

１０﹒４３億股新股份作為特別股息將予發行，其中約６﹒９８億股新股份將發行予要約人，令

要約人控制的股份總數將由４４﹒１億股，佔約３９﹒４１％增至約１１﹒４億股，約佔經擴大

後股本５２﹒７４％。因此，平安好醫生將成為中國平安間接非全資附屬公司，且財務業績將併

入中國平安合併財務報表。



平安好醫生指，要約人可能須支付的最高現金對價總額約６２﹒８億元，而於要約交割後，

要約人希望該公司將繼續現有的主營業務，且要約人無意私有化該集團。



值得留意，平安好醫生連續虧損多年，直至去年上半年才開始勉強盈利，賺５６６４﹒８

萬元人民幣，而去年同期為虧損２﹒４５億元人民幣。期內收入為２０﹒９３億元人民幣，按年

跌５﹒７９％；毛利６﹒７４億元人民幣，跌５﹒８１％。（ｗｈ）

