  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

09/01/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》阿爺托市？

　　《政政經經》Ａ股上證昨早（８日）跌破３２００支持，但在下午１時許有大盤資金入市，
Ａ股眾指數Ｖ形彈，上證收市企回３２００上。
　
　　這個大盤資金，市場認為是阿爺入市，旨在保住上證在３２００之上（？），因為保底之線
在何，只有阿爺才知。
　
　　筆者認為阿爺護Ａ股之心在，銀彈也有，但應不會走出狗上瓦坑路，讓沽空友提早布局還擊

　
　　以前阿爺托市是力托一眾ＥＴＦ如滬深三百ＥＴＦ，中證５００ＥＴＦ及中證５０ＥＴＦ，
但今次是單挑貴州茅台（滬：６００５１９）、中國神華（０１０８８）、中信証券
（０６０３０）、東方財富（深：３０００５９）等權重股來托。
　　
　　托ＥＴＦ會連一些較少權重之股也買入，集中買權重股，就是集中銀彈，將力度花在刀刃上
，淡友如反應不及時，即由補一攬子ＥＴＦ貨，改為只補被托之權重股，則補貨會
ｍｉｓｍａｔｃｈ，會有大損失。
　
＊神華企３３﹒５元上始有作為＊
　
　　阿爺有買神華但其技術走勢差，要回企３３﹒５元上始有作為：但馬鞍山鋼鐵
（００３２３）則已升破１０月８日高位，守於１﹒５５元區，後市可望２元。
　　　
　　雖然近日港股弱勢，但其中不乏如馬鞍山鋼鐵般，靜靜起革命。「革命股」聚眾後淡友因住
會被革命。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

自民黨的太陽從西邊出來了？

08/01/2025 11:40

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處