《政政經經－石鏡泉》阿爺托市？

《政政經經》Ａ股上證昨早（８日）跌破３２００支持，但在下午１時許有大盤資金入市，

Ａ股眾指數Ｖ形彈，上證收市企回３２００上。



這個大盤資金，市場認為是阿爺入市，旨在保住上證在３２００之上（？），因為保底之線

在何，只有阿爺才知。



筆者認為阿爺護Ａ股之心在，銀彈也有，但應不會走出狗上瓦坑路，讓沽空友提早布局還擊

。



以前阿爺托市是力托一眾ＥＴＦ如滬深三百ＥＴＦ，中證５００ＥＴＦ及中證５０ＥＴＦ，

但今次是單挑貴州茅台（滬：６００５１９）、中國神華（０１０８８）、中信証券

（０６０３０）、東方財富（深：３０００５９）等權重股來托。



托ＥＴＦ會連一些較少權重之股也買入，集中買權重股，就是集中銀彈，將力度花在刀刃上

，淡友如反應不及時，即由補一攬子ＥＴＦ貨，改為只補被托之權重股，則補貨會

ｍｉｓｍａｔｃｈ，會有大損失。



＊神華企３３﹒５元上始有作為＊



阿爺有買神華但其技術走勢差，要回企３３﹒５元上始有作為：但馬鞍山鋼鐵

（００３２３）則已升破１０月８日高位，守於１﹒５５元區，後市可望２元。



雖然近日港股弱勢，但其中不乏如馬鞍山鋼鐵般，靜靜起革命。「革命股」聚眾後淡友因住

會被革命。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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