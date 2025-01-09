《駐京專電》中紀委：嚴查政治經濟交織腐敗案件，加大跨境反腐

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中央紀律檢查委員會發布「第四次全體會議

公報」顯示，將一刻不停懲治腐敗，嚴查政治問題和經濟問題交織的腐敗案件；著重抓好金融、

醫藥、體育領域整治，加大「跨境腐敗」治理力度。加大跨境腐敗治理力度。此外，將起草反跨

境腐敗法。



中紀委官網刊登公報全文強調，著重抓好金融、國企、能源、消防、煙草、醫藥、高校、體

育、開發區、工程建設和招投標等領域系統整治，嚴肅查處政商勾連腐敗，深入查處新型腐敗和

隱性腐敗，堅持「受賄行賄一起查」，深化以案促改促治，「有力鏟除腐敗滋生的土壤和條件」

。



著力破解新型腐敗和隱性腐敗發現、取證、定性難題，嚴肅查處濫用職權、玩忽職守、違規

決策造成國有資產重大損失問題。堅決查處那些「老是拉幹部下水、危害一方的行賄人」，加大

「跨境腐敗」治理力度。公報要求「持續發力懲治『蠅貪蟻腐』，聚焦縣以下這一關鍵環節、薄

弱環節持續抓下去」。深化「校園餐」、農村「集體三資」管理、鄉村振興資金使用監管、醫保

基金管理、養老服務等方面突出問題治理，紮實推進整治殯葬領域腐敗亂象專項行動。



公報還稱，以「同治」鏟除風腐共性根源，加強對領導幹部配偶、子女及其配偶違規經商辦

企業等情況的及時預警監督。此外，協助黨中央制定黨委對下級「一把手」開展監督談話工作辦

法，起草反跨境腐敗法。全會並要求制定「新時代廉潔文化建設三年行動計劃」（２０２５至

２０２７年），講好「中國反腐敗故事」。

