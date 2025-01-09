《駐京專電》人行：金融服務美麗中國建設項目聯合推介機制建立

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》人民銀行、生態環境部聯合召開綠色金融服

務美麗中國建設工作推進會。人民銀行副行長朱鶴新在推進會上宣布，金融服務美麗中國建設項

目聯合推介機制正式建立。這一機制將推動金融機構強化綠色金融支持的精準性和有效性，加快

企業需求對接和融資服務跟進。此外，人民銀行將延續實施碳減排支持工具到２０２７年，有序

推進碳減排支持工具擴圍試點。



會上，首批標誌性項目達成簽約。具體看，國家開發銀行組建銀團和中山西灣建設投資有限

公司，農業發展銀行組建銀團和溫州生態園基礎設施建設有限公司，工商銀行和山東省環保發展

集團有限公司，建設銀行和新天綠色能源股份有限公司，郵儲銀行和雷波縣馬湖唐家山錦峰旅游

開發有限責任公司，華夏銀行和北投生態環境有限公司達成簽約，項目覆蓋風光發電、污廢處置

、生態環境導向的開發（ＥＯＤ）項目等。



朱鶴新表示，加快制定統一的綠色金融支持目錄和統計制度，明確綠色金融的重點方向；加

快完善環境權益登記、擔保、評估等配套政策，為綠色金融產品創新提供制度保障；金融機構要

加強對綠色重點行業的分析研究，積極探索創新、不斷豐富綠色金融產品譜系，主動對接美麗中

國建設重點項目清單，按市場化、法治化原則提供融資融智服務。



生態環境部副部長趙英民表示，健全綠色金融標準體系，有效銜接污染防治技術指導目錄等

，統籌謀劃綠色金融支持美麗中國建設項目。豐富綠色金融產品和服務，做好全國碳市場擴圍相

關工作，拓寬ＥＯＤ項目融資渠道，支持氣候投融資試點建設，探索區域性環保建設項目的金融

支持模式。完善綠色金融政策制度，加快制定碳排放核算標準和技術規範，全面實施排污許可制

，健全金融機構綠色金融考核評價體系。

