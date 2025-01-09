《駐京專電》發改委鄭柵潔：凝心聚力推動經濟持續回升向好

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》官媒《人民日報》發表國家發改委主任鄭柵

潔署名的文章稱，不折不扣做好２０２５年發展改革重點十方面工作，強化經濟形勢分析和政策

預研儲備，凝心聚力推動經濟持續回升向好。



一是加大宏觀政策逆周期調節力度。落實落細既定政策，強化經濟形勢分析和政策預研儲備

，及時推出有含金量的務實舉措，增強宏觀政策取向一致性，確保宏觀政策在微觀層面落地見效

。精準做好經濟形勢宣傳、政策解讀和預期引導，為強預期、增幹勁、促發展營造良好的社會環

境。



＊加力做好「兩新」工作，進一步擴大支持範圍和力度＊



二是全方位擴大國內需求。自上而下加快推動「兩重」建設，更好統籌「硬投資」與「軟建

設」，完善投向領域並提高項目支持比例，強化超長期貸款等配套融資。加力做好「兩新」工作

，進一步擴大支持範圍和力度，強化項目和資金全鏈條管理。實施提振消費專項行動，從增收減

負、豐富供給、減少限制、優化環境等方面入手，將促消費和惠民生緊密結合，推動消費擴量提

質增效。統籌用好各類政府建設資金，加快資金撥付和項目建設，盡快形成更多實物工作量；用

好全國融資信用服務平台、全國向民間資本推介項目平台，激發民間投資活力。



三是推動進一步全面深化改革舉措落地見效。組織實施全國統一大市場建設指引，修訂出台

新版市場准入負面清單，深入破除市場准入壁壘。以要素市場化配置綜合改革試點為抓手，推動

全國統一的要素市場建設。進一步規範地方招商引資，持續優化營商環境。推動民營經濟促進法

盡快出台，健全多層次與民營企業常態化溝通交流和問題解決機制。



＊鼓勵外資企業境內再投資＊



四是擴大高水平對外開放。實施好外資准入負面清單，落實外資國民待遇，鼓勵外資企業境

內再投資，推出新一批標誌性重大外資項目並全力保障項目落地投產。全面推動共建「一帶一路

」高質量發展，統籌推進標誌性工程和「小而美」民生項目建設，完善中歐班列集結中心布局，

加快海外倉建設。



五是加快建設現代化產業體系。將解決行業競爭失序和「內卷」問題與產業提質升級結合起

來，大力支持製造業高質量發展。深入實施國家戰略性新興產業集群發展工程、「人工智能＋」

行動，加快新興產業發展和未來產業培育。加快完善數據基礎制度，構建全國一體化算力網，推

進「數據要素Ｘ」試點。深化先進製造業和現代服務業融合發展試點。



六是統籌推進城鄉區域協調發展。深入推進以人為本的新型城鎮化建設，重點解決好農業轉

移人口關心的子女教育、住房保障、社會保險等問題，讓１﹒７億進城農民工及隨遷家屬盡快融

入城市。積極發展鄉村特色產業，完善聯農帶農機制，促進群眾就近就業增收。深化實施區域協

調發展戰略和區域重大戰略，積極培育新的增長極。推動區域戰略間聯動融合發展，促進東中西

部產業優化布局和梯度有序轉移。



＊大力推動節能降碳改造和用能設備更新＊



七是積極穩妥推進碳達峰碳中和。抓好節能降碳十大行動，強化高質量發展用能保障。加快

建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉型新機制，建立健全地方碳考核、行業碳管控、企業碳管理、

項目碳評價、產品碳足跡等政策機制。深入挖掘重點領域節能降碳潛力，大力推動節能降碳改造

和用能設備更新。深入推進「三北」工程等生態保護修復重大工程建設。



八是強化重點領域安全能力建設。加強高標準農田建設，做好耕地保護和糧食安全生產責任

制考核，統籌好市場化收購和政策性收儲，全方位夯實糧食安全根基。強化煤炭兜底保障作用，

深化新能源上網電價市場化改革，加大國內油氣勘探開發力度，提升能源資源安全保障能力。加

強能源保供統籌協調，做好迎峰度夏、度冬工作。全力確保重要產業鏈供應鏈安全。規範數據安

全管理。有效防範化解房地產、地方債務、中小金融機構等重點領域風險。



九是不斷增進民生福祉。完善「一老一小」領域公共服務，培育壯大銀髮經濟，加強居家社

區養老服務網絡建設，加大普惠托育服務精準供給。加強國家醫學中心、社會福利服務設施等建

設，推進城市社區嵌入式服務設施建設。做好重要民生商品保障供應工作，更好保障困難群眾基

本生活。



十是扎實做好「十四五」規劃收官和「十五五」規劃編制工作。高質量完成「十四五」規劃

各項目標任務。科學謀劃「十五五」時期經濟社會發展的主要目標指標以及重大戰略任務、重大

改革舉措、重大工程項目，確保規劃科學可行、務實管用。



