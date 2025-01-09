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AH股新聞

09/01/2025 09:55

《駐京專電》中美會展業高層對話會成功舉辦，加強交流互動

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》第二十屆中國會展經濟國際合作論壇
（ＣＥＦＣＯ）期間，中美會展業高層對話會在天津成功舉辦。對話會圍繞中美兩國展覽業總體
情況、中美會展業面臨的機遇與挑戰、發揮行業協會在中美會展業合作中的重要作用等議題展開
，旨在加強中美會展業交流互動，促進兩國經貿關係健康發展。
　
　　中國貿促會新聞稿稱，參會嘉賓一致認為，兩國會展業合作契合點多，空間廣闊，將用好
ＣＥＦＣＯ論壇、ＩＡＥＥ年會等雙方重要平台，加強溝通交流，增進相互理解信任；發揮各自
職能和影響，推動解決彼此關切，為中美會展業合作營造良好氛圍；加強交流互鑒，在展會理念
創新、人才培養、標準制定和信息互換等方面深化合作，爭取更多務實成果，為推動中美會展業
互利合作、促進雙邊經貿關係健康發展、造福兩國人民作出積極貢獻。
　
　　此次對話會由中國貿促會和國際展覽與項目協會聯合主辦，包括中國國際展覽中心集團有限
公司、中國航空運輸協會、美國國家商務航空協會、美國翡翠展覽集團、美國ＧＥＳ展覽集團、
英富曼會展集團北美公司、國際游樂園及景點協會等中美知名展覽企業和商協會負責人２０餘人
參加對話。

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