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AH股新聞

09/01/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：「兩新」政策擴圍，全方位擴內需

　　《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
２０２５年加力擴圍實施「兩新」政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委、財政部近日發布《關於２０２５年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策
的通知》明確，擴圍支持消費品以舊換新，將微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等４類家電產品
納入補貼範圍；實施手機等數碼產品購新補貼。
　
上證科創綜指將於２０日發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海證券交易所和中證指數有限公司１月８日宣布，將於１月２０日發布上證科創板綜合指數及
其價格指數上證科創板綜合價格指數。
　
謀劃下好經濟工作「先手棋」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，多部門密集召開工作會議，部署２０２５年經濟工作重點任務，全方位擴大內需、提升科
技創新能力、推動房地產企穩回升成「關鍵詞」。
　
　
《上海證券報》
　
「兩新」政策將加力擴圍，全方位擴大國內需求
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在國新辦８日舉行的國務院政策例行吹風會上，發改委、財政部、商務部、人民銀行、市場監管
總局等多部門介紹了下一步政策部署。２０２５年超長期特別國債用於支持「兩新」的資金總規
模比去年將有大幅增加，消費品以舊換新和設備更新的補貼範圍均會擴大，春節期間消費品以舊
換新繼續實施，首批支持資金已經下達。「兩新」政策擴大內需的效應將持續釋放。
　
上證科創板綜合指數將於１月２０日正式發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上交所和中證指數有限公司宣布，將於１月２０日正式發布上證科創板綜合指數及其價格指數－
－上證科創板綜合價格指數。科創綜指從科創板中選取符合條件的全部上市公司證券作為指數樣
本，反映科創板市場的整體表現。
　
更好統籌發展與安全，金融高水平開放有望再進階
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
高水平開放是中國金融市場發展的關鍵路徑。近日召開的２０２５年中國人民銀行工作會議、
２０２５年全國外匯管理工作會議多次提到「開放」一詞。
　
　
《證券時報》
　
超長期特別國債加力，２０２５年「兩新」政策擴圍
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委、財政部８日公布《關於２０２５年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策
的通知》，明確了２０２５年推進大規模設備更新和消費品以舊換新工作將從增加資金規模、擴
大支持範圍、優化實施機制、放大撬動效應等方面著手。
　
中證監系統走訪上市公司成常態化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上市公司走訪工作機制日趨常態化。自２０２４年１月份走訪上市公司工作、推動上市公司高質
量發展全國視頻會議召開以來，資本市場掀起了走訪上市公司的熱潮。據不完全統計，近一年時
間，中證監系統會同地方政府共走訪上市公司超１０００家，傾聽企業訴求和建議，並和企業共
同研究破局路徑，取得了良好的效果。
　
近２００家上市公司確定制定市值管理制度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
自中證監發布市值管理相關文件以來，確定制定市值管理制度的Ａ股公司數量正快速增加。截至
記者發稿，已有近２００家上市公司確定制定市值管理制度，其中，主要指數成份股公司占比超
八成。有不少公司披露具體的市值管理制度內容。（ｌｃ）

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