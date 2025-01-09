《神州經脈》全年ＣＰＩ低目標，６００億離岸央票穩匯，滬指續跌

《神州經脈》需求不振、「內捲」加劇的環境下，中國２０２４年全年ＣＰＩ同比僅升

０﹒２％，遠低於３％的官方年度目標；這意味著中國通脹已連續１３年未達成政府設定的目標

。全年ＰＰＩ下降２﹒２％，連續第二年負值，惟降幅按年收窄０﹒８個百分點。



今日（９日）Ａ股悶局，滬綜指收跌０﹒５８％，連跌兩日，報３２１１﹒３９點，深成指

及創業板指分別漲０﹒３２％及０﹒１１％。滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元（人民幣．下同

），較上個交易日縮量１３１０億元或１０％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３３２０，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３點子，兩連跌，創２０２３年９月８日以來逾１６個月新低，全日在７﹒３２８８至

７﹒３３２３之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８８６，堅守７﹒２關，較上個交

易日升１點子，止兩連跌，但和市場預測偏離仍超１２５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，２０２４年１２月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲０﹒１％，符合

預期，但漲幅較１１月回落０﹒１個百分點，且是２０２４年３月以來九個月最低；環比則持平

。２０２４年全年，ＣＰＩ同比漲０﹒２％，漲幅與２０２３年持平，但遠低於官方目標的「

３％左右」。１２月，扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ繼續回升，同比漲０﹒４％，漲幅比上

月擴大０﹒１個百分點。分析人士認為，整體來看通縮壓力持續存在，預計２０２５年通脹將繼

續保持低位，降準降息可期。



２﹒ 國家統計局公布，２０２４年１２月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降

２﹒３％，優於預期的下跌２﹒４％，且降幅較１１月收窄０﹒２個百分點，為２０２４年８月

以來四個月高位；環比則由１１月的上升０﹒１％轉為下降０﹒１％。２０２４年全年，工業生

產者出廠價格下降２﹒２％，降幅比上年收窄０﹒８個百分點。統計局指，１２月ＰＰＩ數據受

部分行業進入傳統生產淡季、國際大宗商品價格波動傳導等因素影響。



３﹒ 人民銀行公告將於１月１５日（下周三）在香港招標發行２０２５年第一期中央銀行票據

，期限６個月（１８２天），規模６００億元，創歷來單次新高。這亦是人行首次在１月於香港

發行離岸人民幣央票。渣打認為，人行此次發行目的顯然是在境內美元兌人民幣即期匯率跌至弱

區間後，阻止人民幣在短期內進一步貶值，亦可能意味著美國候任總統特朗普就職後，甚至農曆

新年結束後，離岸人民幣流動性可能仍會在較長一段時間內維持緊張。



４﹒ 中國就歐盟針對中國電動汽車等的反補貼調查作出反制。中國商務部公告，去年７月１０

日應中國機電產品進出口商會申請，根據相關規定，就歐盟依據《外國補貼條例》（ＦＳＲ）及

其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查。目前調查結束，商務部

根據調查結果和《對外貿易壁壘調查規則》相關規定，認定歐盟相關做法構成貿易投資壁壘。



５﹒ 胡潤研究院今日於北京首次發布《２０２４胡潤中國人工智能企業５０強》，排名按照企

業價值進行，上市公司市值按照２０２４年１２月１８日的收盤價計算，非上市公司估值參考同

行業上市公司或者根據最新一輪融資情況進行估算。寒武紀以２３８０億的價值位居榜首；科大

訊飛以１１６０億排第二；商湯科技以５００億排第三。北京和上海的上榜企業佔據了六成，一

線城市的企業超過八成。最年輕上榜企業是月之暗面、百川智能和零一萬物，均為北京大模型企

業。



６﹒ 乘聯分會公布，２０２４年１２月，全國乘用車市場零售２６３﹒５萬輛，同比增長

１２﹒０％，環比增長８﹒７％。其中，新能源乘用車市場零售１３０﹒２萬輛，同比增長

３７﹒５％，環比增長２﹒６％。２０２４年全年，全國乘用車市場累計零售２２８９﹒４萬輛

，同比增長５﹒５％。其中，新能源乘用車市場零售１０８９﹒９萬輛，同比增長４０﹒７％。



７﹒ 信達地產（滬：６００６５７）公告，與中國信達（０１３５９）及鑫盛利保共同發起設

立房地產行業存量資產紓困盤活基金。母基金認繳總規模２００﹒０１億元，主要投資於房地產

行業問題企業紓困、問題項目盤活，參與破產重整、法拍等特殊機遇投資，支持項目保交付和三

大工程建設等。



８﹒ 據《央視新聞》報道，泰國總理佩通坦今日在普吉視察工作時接受媒體採訪稱，泰國需要

防範將本國作為中轉站進行犯罪的問題。佩通坦表示，中國籍男演員王星失聯事件發生後，泰國

需要加強並完善相關法律法規，嚴厲打擊相關犯罪事件。此外，泰國國家警察總署督察長在接受

央視ＣＧＴＮ海外報道員採訪時表示，泰國是一個安全的國家，將找出解決辦法確保中國人不會

在泰國被拐賣販運至他國。（ｓｌ）

