《鍾之日記》名單移入又移出，騰訊折騰終反彈

《鍾之日記》１月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲１２月份議息紀要暗示降息減速，周三（８日）美股三大指數升跌不一。港股今早低

開，隨後內地公布ＣＰＩ、ＰＰＩ數據，港股一度倒升。惟Ａ股走勢整體疲弱，拖累港股氣氛，

恒生指數全日收報１９２４０，跌３８點或０﹒２％，連跌四日。主板成交近１２９１億元。



＊ＣＰＩ增速放緩，滬指縮量跌＊



需求不振、「內捲」加劇的環境下，中國２０２４年全年ＣＰＩ同比僅升０﹒２％，遠低官

方目標；ＰＰＩ全年下降２﹒２％，連續第二年負值，惟降幅按年收窄０﹒８個百分點。單看去

年１２月ＣＰＩ增速進一步邁向零，不過，當月核心ＣＰＩ連續第三個月小幅回升，ＰＰＩ同比

降幅亦收窄，顯示一攬子刺激措施對需求和物價帶來一些支持。分析人士認為，整體來看通縮壓

力持續存在，預計２０２５年通脹將繼續保持低位，降準降息可期。



今日Ａ股悶局，滬綜指收跌０﹒５８％，連跌兩日，報３２１１﹒３９點，深成指及創業板

指分別漲０﹒３２％及０﹒１１％。滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元人民幣，較上個交易日縮

量１０﹒５％。



＊微信被移出「惡名單」，騰訊止跌＊



騰訊（００７００）陷「軍企」風波，連日來股價下跌，今日終於迎來利好、止跌反彈，升

１﹒１％，報３７３﹒４元，成交居首達２２６﹒３６億元。



美國國防部周一（６日）表示，已將包括騰訊控股和寧德時代（深：３００７５０）在內的

多間中國科技巨頭，列入與中國軍方合作的企業名單。雖然騰訊發表聲明稱，美方將其列入名單

「顯然是一個錯誤」，並澄清公司不是軍工企業或供應商，但股價依然接連下挫。



大行撐騰訊，摩根大通研報指出，由於業務性質為零售業，騰訊被列入軍企黑名單，預期對

公司基本面及盈利影響微乎其微。摩通又說，上述黑名單不設美國基金投資限制，目前還沒有任

何投資禁令，亦不應觸發ＥＳＧ撤資或導致ＥＳＧ評級下調。



另外，美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）周三（８日）公布《２０２４年假冒和隱私惡名市

場名單》，騰訊旗下微信曾在２０２２年和２０２３年被列入該名單，現成功從最新名單中剔除

。據了解，「惡名市場名單」旨在公開指出所謂促進大規模盜版和商標假冒的在線和實體市場，

微信過去曾強烈反對被納入其中，並向ＵＳＴＲ強調公司長期以來一直支持知識產權體系，騰訊

指微信被移除是對公司在知識產權領域的進步和支持的認可。美國打一個巴掌給一顆棗，騰訊股

價今日終於掉頭向上。



＊通縮陰影籠罩，消費降級概念股炒起＊



內地通縮預期揮之不去，２０２４年全年ＣＰＩ同比僅升０﹒２％，遠低於３％的官方年度

目標；這意味著中國通脹已連續１３年未達成政府設定的目標。而全年ＰＰＩ下降２﹒２％，連

續第二年負值，惟降幅按年收窄０﹒８個百分點。



單月來看，受食品價格同比由漲轉跌拖累，去年１２月ＣＰＩ按年漲０﹒１％，錄９個月最

低。全年計，除旅遊價格一枝獨秀，交通工具、牛羊肉、蛋奶鮮果等價格齊錄倒跌。保銀資本管

理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，近期經濟數據企穩，但動能尚不足以對消費者物價構成

上行壓力。昨日公布的部分消費品以舊換新補貼政策的細節是積極的，但房地產行業低迷狀況尚

未結束，這繼續打壓消費者信心。



市場今日炒作消費降級概念，康師傅（００３２２）大升１２％，為表現最好藍籌。高盛引

述康師傅管理層料去年純利增長目標有上行潛力，對未來利潤率具信心。而另一「即食麵股」統

一企業（００２２０）亦表現亮眼，漲近７％。其他內需股，安踏體育（０２０２０）升４％，

農夫山泉（０９６３３）升３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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