《駐滬專電》上證科創板綜合指數將於１月２０日發布

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上交所和中證指數公司昨日宣布，將於１月

２０日發布上證科創板綜合指數及其價格指數－－上證科創板綜合價格指數。



科創綜指從科創板中選取符合條件的全部上市公司證券作為指數樣本，反映科創板市場的整

體表現。



較已有科創寬基指數而言，科創綜指覆蓋面更廣、表徵性更優，為市場更全面觀察科創板發

展提供了工具。目前科創５０、科創１００、科創２００指數合計樣本數量為３５０隻，能夠涵

蓋科創板約五分之三的證券，但仍有２００多家處於高速成長期的科創板中小企業，其證券未被

寬基指數體系覆蓋。



而科創綜指定位於科創板市場綜合指數，最新樣本數量超過５６０隻，市值覆蓋度接近

９７％，包含大、中、小盤各種類型證券，採用總市值加權，主要發揮對科創板市場的表徵功能

。

從行業分布來看，半導體、電力設備、機械製造和醫藥等行業數量和權重佔比較高，其中半導體

行業權重達到３８﹒１％，電力設備和機械製造行業權重均為１０％左右，醫藥行業權重為

８﹒３％，其餘行業權重分布較為分散。



從歷史收益表現看，科創綜指自２０１９年１２月３１日以來，年化收益為２﹒２７％，相

比科創５０全收益、科創１００全收益，分別高出１﹒９７和２﹒７８個百分點。進一步而言，

科創綜指由於更及時納入新股、覆蓋範圍更廣泛、權重更分散，長期來看收益相對好於科創５０

和科創１００指數。

