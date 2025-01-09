《Ａ股行情》滬指低開０﹒２９％，中紀委嚴查政治經濟交織腐敗案

《經濟通通訊社９日專訊》美聯儲議息會議紀要釋放降息減速信號，美債息先升後回，隔夜

美股個別走。內地去年１２月ＣＰＩ和ＰＰＩ數據將於今日公布，市場料ＣＰＩ同比增幅降至

０﹒１％，ＰＰＩ同比下降２﹒４％。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒２９％，報

３２２０﹒７２點，深成指低開０﹒３８％，創業板指低開０﹒６８％；盤初零售、旅遊等消費

股走低。



外媒指中國１２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）漲幅預計接近於零，出廠價格仍遠低於去年

同期水平，這表明政策刺激加碼尚未帶動需求明顯反彈，顯示經濟需要更多支持來抵禦通縮風險

。



日前國家主席習近平強調２０２５年反腐「一步不停歇、半步不退讓」，中央紀律檢查委員

會今日就發布《第四次全體會議公報》，提到將一刻不停懲治腐敗，嚴查政治問題和經濟問題交

織的腐敗案件；將深化拓展金融、國企、等重點領域反腐；加大跨境腐敗治理的力度。中紀委將

起草反跨境腐敗法。



另外，人行今日進行４１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有２４８億元逆回

購到期，即今日淨回籠２０７億元。人行並將於下周三（１５日）在香港招標發行６００億元央

票，期限六個月。這是人行在香港發行離岸人民幣央票以來單次規模新高。（ｒｙ）

