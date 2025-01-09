《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２９％，ＣＰＩ疲軟消費股回吐

《經濟通通訊社９日專訊》內地去年１２月通脹數據依然低迷。國家統計局公布，上月

ＣＰＩ同比僅小幅上漲０﹒１％，為九個月低位。ＰＰＩ受部分行業進入傳統生產淡季等影響環

比下降，不過同比降幅較上月略收窄。滬深股市上午走勢分化，滬綜指低開低走，半日跌

０﹒２９％，報３２２０﹒７２點，深成指升０﹒３８％，創業板指亦升０﹒３％。兩市半日成

交６９１０億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少１５５億元或２％。



板塊表現上，ＰＣＢ概念漲逾４％最勁，液冷服務器、稀土永磁、ＡＩ眼鏡等板塊升幅也靠

前，油氣、餐飲及服裝等板塊跌幅居前。消費股全面回吐，酒店餐飲跌１﹒３％，同慶樓

（滬：６０５１０８）跌近３％；食品飲料股表現亦差，勁仔食品（深：００３０００）半日挫

３﹒５％，鹽津鋪子（深：００２８４７）收跌２﹒８％。



分析人士指出，通脹低迷與經濟情況相匹配，內地經濟動能尚不足以對物價構成上行壓力。

昨日政府公布的部分消費品以舊換新補貼政策的細節是積極的，但房地產行業低迷狀況尚未結束

，這繼續打壓消費者信心。通脹前景在很大程度上取決於財政政策的有效性。（ｒｙ）

