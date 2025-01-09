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AH股新聞

09/01/2025 15:05

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒５８％，全年ＣＰＩ升０﹒２％遠低目標

　　《經濟通通訊社９日專訊》需求不振、「內捲」加劇的環境下，中國２０２４年全年ＣＰＩ
同比僅升０﹒２％，遠低於３％的官方年度目標；這意味著中國通脹已連續１３年未達成政府設
定的目標。全年ＰＰＩ下降２﹒２％，連續第二年負值，惟降幅按年收窄０﹒８個百分點。
　
　　單月來看，受食品價格同比由漲轉跌拖累，去年１２月ＣＰＩ同比增速放緩至九個月低點，
僅略高於零。不過，當月核心ＣＰＩ連續第三個月小幅回升，ＰＰＩ同比降幅亦收窄，顯示一攬
子刺激措施對需求和物價帶來一些支持。分析人士認為，整體來看通縮壓力持續存在，預計
２０２５年通脹將繼續保持低位，降準降息可期。
　
　　今日Ａ股悶局，滬綜指收跌０﹒５８％，連跌兩日，報３２１１﹒３９點，深成指及創業板
指分別漲０﹒３２％及０﹒１１％。滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元（人民幣．下同），較上
個交易日縮量１３１０億元或１０％。
　
＊花旗：中國今年降息５０基點、降準１００基點＊
　
　　ＩＮＧ銀行大中華區首席經濟學家宋林表示，顯示通縮跡象的數據將間接加劇人民幣貶值和
債券殖利率下行壓力，因其為今年降息降準提供了有利的數據支持。宋林稱，預計一季度將會降
息降準。
　
　　投資銀行花旗集團預計，中國今年會降息５０個基點、調降存款準備金率１００基點，整體
政府赤字將擴大２﹒５萬億元人民幣、總赤字率提高至４％，支出將向消費傾斜。經濟前景取決
於外部關稅和內部刺激，預計中國經濟按年增速可能放緩至４﹒２％。
　
　　今日盤面乏焦點，人形機器人概念午後大漲，三花智控（深：００２０５０）、五洲新春
（滬：６０３６６７）等１０餘股漲停。特斯拉行政總裁馬斯克近日表示，未來幾周內可能會更
新Ｏｐｔｉｍｕｓ（人形機器人擎天柱），其進展順利，團隊表現出色。從馬斯克之前的表態來
看，這次更新或許並不普通。他在最新採訪中表示，今年如果一切進展順利，２０２６年特斯拉
的人形機器人產量將增加１０倍，目標是明年生產５萬到１０萬個人形機器人，然後在第二年再
增加１０倍。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７７９﹒８８　－０﹒２５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２１１﹒３９　－０﹒５８　　　　４３４４﹒４６　　
　　上證Ａ股指數　　３３６５﹒９３　－０﹒５８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９９７６﹒００　＋０﹒３２　　　　６７７４﹒８２　　
　　深圳創業板指數　２０１０﹒６６　＋０﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５８﹒６９　　－０﹒３６　　　　　０﹒６０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１８８﹒８４　＋０﹒１７　　　　　０﹒３２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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