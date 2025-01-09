《Ａ股行情》滬指收跌０﹒５８％，全年ＣＰＩ升０﹒２％遠低目標

《經濟通通訊社９日專訊》需求不振、「內捲」加劇的環境下，中國２０２４年全年ＣＰＩ

同比僅升０﹒２％，遠低於３％的官方年度目標；這意味著中國通脹已連續１３年未達成政府設

定的目標。全年ＰＰＩ下降２﹒２％，連續第二年負值，惟降幅按年收窄０﹒８個百分點。



單月來看，受食品價格同比由漲轉跌拖累，去年１２月ＣＰＩ同比增速放緩至九個月低點，

僅略高於零。不過，當月核心ＣＰＩ連續第三個月小幅回升，ＰＰＩ同比降幅亦收窄，顯示一攬

子刺激措施對需求和物價帶來一些支持。分析人士認為，整體來看通縮壓力持續存在，預計

２０２５年通脹將繼續保持低位，降準降息可期。



今日Ａ股悶局，滬綜指收跌０﹒５８％，連跌兩日，報３２１１﹒３９點，深成指及創業板

指分別漲０﹒３２％及０﹒１１％。滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元（人民幣．下同），較上

個交易日縮量１３１０億元或１０％。



＊花旗：中國今年降息５０基點、降準１００基點＊



ＩＮＧ銀行大中華區首席經濟學家宋林表示，顯示通縮跡象的數據將間接加劇人民幣貶值和

債券殖利率下行壓力，因其為今年降息降準提供了有利的數據支持。宋林稱，預計一季度將會降

息降準。



投資銀行花旗集團預計，中國今年會降息５０個基點、調降存款準備金率１００基點，整體

政府赤字將擴大２﹒５萬億元人民幣、總赤字率提高至４％，支出將向消費傾斜。經濟前景取決

於外部關稅和內部刺激，預計中國經濟按年增速可能放緩至４﹒２％。



今日盤面乏焦點，人形機器人概念午後大漲，三花智控（深：００２０５０）、五洲新春

（滬：６０３６６７）等１０餘股漲停。特斯拉行政總裁馬斯克近日表示，未來幾周內可能會更

新Ｏｐｔｉｍｕｓ（人形機器人擎天柱），其進展順利，團隊表現出色。從馬斯克之前的表態來

看，這次更新或許並不普通。他在最新採訪中表示，今年如果一切進展順利，２０２６年特斯拉

的人形機器人產量將增加１０倍，目標是明年生產５萬到１０萬個人形機器人，然後在第二年再

增加１０倍。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７７９﹒８８ －０﹒２５

上證綜合指數 ３２１１﹒３９ －０﹒５８ ４３４４﹒４６

上證Ａ股指數 ３３６５﹒９３ －０﹒５８

深證成份指數 ９９７６﹒００ ＋０﹒３２ ６７７４﹒８２

深圳創業板指數 ２０１０﹒６６ ＋０﹒１１

上證Ｂ股指數 ２５８﹒６９ －０﹒３６ ０﹒６０

深證Ｂ股指數 １１８８﹒８４ ＋０﹒１７ ０﹒３２

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