【歐盟加稅】中國商務部認定歐盟反補貼調查構成貿易投資壁壘

《經濟通通訊社９日專訊》中國就歐盟針對中國電動汽車等的反補貼調查作出反制。中國商

務部公告，去年７月１０日應中國機電產品進出口商會申請，根據相關規定，就歐盟依據《外國

補貼條例》（ＦＳＲ）及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查

。目前調查結束，商務部根據調查結果和《對外貿易壁壘調查規則》相關規定，認定歐盟相關做

法構成貿易投資壁壘。



商務部調查結論文件顯示，ＦＳＲ調查對「外國補貼」的認定標準模糊，比如在某些案件中

，歐委會將國際通行的商業行為，如政府退還增值稅、投標主體按照市場水平繳納利息的貸款等

認定為外國財政資助。同時，ＦＳＲ調查涉及範圍龐大，給企業造成嚴重負擔，其中包括要求被

調查企業提供大量投資經營信息，並且在無正當理由的情況下，要求在極短的時間內提供其母公

司和其他關聯公司，甚至是直接或間接控制的二級、三級子公司的大量信息，企業不堪重負。此

外，ＦＳＲ調查的問題還包括調查程序不公開、不透明，企業參與ＦＳＲ調查存在巨大不確定性

，且調查中採取突襲檢查等執法手段明顯超出必要限度。



＊被調查中企損失逾百億元人民幣＊



文件並顯示，９３％的參與答卷的利害關係方認為，ＦＳＲ調查對中國企業、產品和投資進

入歐盟市場造成限制或阻礙；９８％認為，歐盟ＦＳＲ做法影響了中國相關產品參與歐盟市場競

爭的機會，直接損害了中國企業及其相關產品在歐盟市場的競爭力。



其中，在經濟損失方面，答卷顯示，ＦＳＲ調查導致中國企業遭受直接和間接經濟損失，其

中被迫放棄的投標項目價值約７６億元人民幣，其他受影響項目價值超８０億元人民幣。此外，

相關企業因ＦＳＲ調查遭受的投標保函損失、賠償費用、額外支出的合規費用等合計逾億元人民

幣。



在市場機會方面，答卷顯示，ＦＳＲ調查相關做法導致中國企業在歐盟市場競標時被排擠在

外，無法參與正常市場競爭。出於對ＦＳＲ調查及不合理做法的擔憂，歐盟部分成員國在招標項

目中增設相關要求，致使中國企業及其關聯公司無法滿足資質或技術要求。部分成員國在招標項

目中以「國家安全威脅」為由，拒絕或排除中國企業參與投標。



在合同待遇方面，答卷顯示，ＦＳＲ調查對中國企業在歐盟市場的合同簽署和生效造成巨大

影響。受某些ＦＳＲ調查案件影響，歐盟招標方在中國企業中標後，針對性增設合同終止條款，

即若中國企業被認定為利用外國補貼扭曲歐盟內部市場，招標方可取消合同並無需給予任何補償

。鑒於ＦＳＲ調查對企業參與市場競爭可能產生的巨大不確定性，中國企業只得放棄合同，避免

進一步損失。



在投資合作方面，ＦＳＲ調查與現行的反壟斷審查、外國投資審查機制共同適用，加重中國

企業在歐投資的負擔，增大了企業合規難度和相關交易的法律風險。答卷顯示，受ＦＳＲ調查影

響，中國企業未來在歐盟境內的投資將更加保守謹慎，超５０％的答卷企業表示，為避免觸發

ＦＳＲ調查，將全面評估和調整對歐投資策略，暫停、減少或推遲參與歐盟成員國的投資項目，

甚至有的企業將被迫調整供應鏈布局。（ｓｌ）





