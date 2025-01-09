《經濟通通訊社９日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）王朝、海洋Ａｐｐ

今早上班繁忙時間疑似出現網絡故障，多名網民在社交平台表示，Ａｐｐ界面顯示「網絡不給力

」，無法進行解鎖車輛、語音喚醒等操作。內媒《都市快報．橙柿互動》亦引述杭州一名比亞迪

車主指，一早出門打開手機，結果發現比亞迪的Ａｐｐ始終無法連接，導致他無法開啟車門，被

迫步行上班。報道提到，由於手機開關車門非常方便，很多的車主養成了不把車匙帶在身邊的習

慣。



對此，《新浪科技》今早１０時半左右報道指，比亞迪官方暫無回應，比亞迪客服則表示，

目前比亞迪王朝、海洋兩個Ａｐｐ都已經恢復正常。



＊工作人員稱或為系統升級所致＊



稍早《九派新聞》引述比亞迪一名客服人員稱是系統出問題，技術部門正緊急維修，建議晚

點再打開Ａｐｐ看看。報道又引述比亞迪汽車王朝網（杭州廣成協迪４Ｓ店）一名工作人員表示

，早上確實發現了Ａｐｐ無法使用，「應該是系統在升級，建議使用ＮＦＣ和機械鑰匙」。售後

工作人員則稱，這是比亞迪第一次發生這種情況，「我們反應還是很快的，目前已經基本上解決

了，如果還是無法打開，Ａｐｐ重新退一下就行」。



比亞迪汽車曾在２０２３年９月宣布，比亞迪汽車Ａｐｐ將正式升級，分化為兩套獨立運營

的系統：比亞迪王朝Ａｐｐ和比亞迪海洋Ａｐｐ，旨在為不同的車型和客戶提供更專屬的服務和

體驗。（ｓｌ）

