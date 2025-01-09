【數據解讀】機構料今年通脹保持低位，首季或降息降準

《經濟通通訊社９日專訊》中國２０２４年１２月通脹數據仍然低迷，１２月ＣＰＩ同比僅

小幅上漲０﹒１％，為九個月低位。ＰＰＩ受部分行業進入傳統生產淡季等影響環比轉降，不過

同比下跌２﹒３％較上月略收窄且降幅四個月最小。



＊ＩＮＧ：春節或助１月通脹反彈＊



ＩＮＧ大中華區首席經濟學家宋林指，總體通脹率已經連續幾個月逐漸走低，而１２月拖累

通脹的主要因素是食品價格。即將到來的春節假期可能會幫助通脹在１月出現反彈，但預計

２０２５年整體通脹將保持在低位。一段時間以來，中國央行一直在發出進一步寬鬆的信號；就

寬鬆時點而言，ＣＰＩ不太可能成為主要的催化劑，相反，人行可能會選擇等待美國公布關稅或

某個月經濟活動數據弱於預期，從而讓降息發揮最大作用。話雖如此，通脹持續疲軟肯定會增加

進一步降息的理由，並且決策層已暗示２０２５年將採取「適度寬鬆」的貨幣政策立場，預計一

季度將會降息降準。



＊凱投宏觀：刺激措施支撐作用或屬短暫＊



凱投宏觀中國經濟主管Ｊｕｌｉａｎ Ｅｖａｎｓ－Ｐｒｉｔｃｈａｒｄ表示，總體ＣＰＩ

通脹率下降，但這是由天氣相關的食品價格波動推動。更重要的是，核心ＣＰＩ和ＰＰＩ均繼續

好轉，這進一步表明政策刺激措施正在為需求和價格提供一些支持。不過，由於刺激措施的支撐

作用可能只屬短暫，不排除通脹將在今年晚些時候再次回落。（ｓｌ）

