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AH股新聞

09/01/2025 11:59

《Ａ股焦點》折疊屏和蘋果概念活躍多股漲停，傳蘋果明年推摺機

　　《經濟通通訊社９日專訊》折疊屏概念和蘋果概念活躍，半日收市，沃格光
（滬：６０３７７３）、景旺電子（滬：６０３２２８）、崇達技術（深：００２８１５）、晶
華新材（滬：６０３６８３）、一博科技（深：３０１３６６）、國貨航（深：００１３９１）
、宏和科技（滬：６０３２５６）等漲停，勝宏科技（深：３００４７６）漲１３﹒５％，博敏
電子（滬：６０３９３６）、超聲電子（深：０００８２３）漲近６％。
　
　　據《華爾街見聞》近日引述供應鏈消息稱，蘋果初定於２０２６年第三季（大概率是９月）
推出小折疊機型，屏幕供應商是三星顯示，供應量約１６００萬－２２００萬，包括部分容錯供
應量，而蘋果折疊機型很可能採用翻蓋式形式，即「小折疊」（上下折疊）。
　
　　不過，蘋果要推出可折疊手機的傳聞起碼已有兩三年。關於蘋果研發折疊機消息也層出不窮
，其中最大看點是蘋果折疊機將「消滅」折痕。業界去年１２月曝光了蘋果取得的一項折疊屏鉸
鏈設計專利，專利說明顯示，該專利設計可廣泛應用於手機、平板電腦、筆記本電腦，甚至手錶
等可穿戴設備。這表明該專利不僅可用於ｉＰｈｏｎｅ，還可以部署於ｉＰａｄ、Ｍａｃ和
Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ，即蘋果有可能會在推出折疊手機後，推出折疊屏筆記本。（ｓｌ）

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