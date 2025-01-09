《Ａ股焦點》折疊屏和蘋果概念活躍多股漲停，傳蘋果明年推摺機

《經濟通通訊社９日專訊》折疊屏概念和蘋果概念活躍，半日收市，沃格光

（滬：６０３７７３）、景旺電子（滬：６０３２２８）、崇達技術（深：００２８１５）、晶

華新材（滬：６０３６８３）、一博科技（深：３０１３６６）、國貨航（深：００１３９１）

、宏和科技（滬：６０３２５６）等漲停，勝宏科技（深：３００４７６）漲１３﹒５％，博敏

電子（滬：６０３９３６）、超聲電子（深：０００８２３）漲近６％。



據《華爾街見聞》近日引述供應鏈消息稱，蘋果初定於２０２６年第三季（大概率是９月）

推出小折疊機型，屏幕供應商是三星顯示，供應量約１６００萬－２２００萬，包括部分容錯供

應量，而蘋果折疊機型很可能採用翻蓋式形式，即「小折疊」（上下折疊）。



不過，蘋果要推出可折疊手機的傳聞起碼已有兩三年。關於蘋果研發折疊機消息也層出不窮

，其中最大看點是蘋果折疊機將「消滅」折痕。業界去年１２月曝光了蘋果取得的一項折疊屏鉸

鏈設計專利，專利說明顯示，該專利設計可廣泛應用於手機、平板電腦、筆記本電腦，甚至手錶

等可穿戴設備。這表明該專利不僅可用於ｉＰｈｏｎｅ，還可以部署於ｉＰａｄ、Ｍａｃ和

Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ，即蘋果有可能會在推出折疊手機後，推出折疊屏筆記本。（ｓｌ）

