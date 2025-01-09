《中國要聞》俄羅斯商品店氾濫，上海有商家認賣三無產品停業調查

《經濟通通訊社９日專訊》俄羅斯商品館自去年底以來在中國各大城市開到成行成市，但近

期不少俄羅斯人探店後表示店內很多商品「我在俄羅斯都沒見過」。內媒更揭發一些俄貨店賣假

俄貨。



上海東方廣播旗下《話匣子》記者近日去到上海麗水路豫園商圈某購物中心的一家俄貨店，

隨機拿起一罐奶酪詢問店員該商品的產地是否俄羅斯，店員回應稱「是的」，不過該商品包裝上

產地標示著「山東聊城」。上海市民侯先生更透露，他在俄羅斯商品館買完東西後，發現商品標

簽上沒有標示廠家，於是向１２３４５市民熱線投訴，相關部門隨後聯繫他組織調解，然後商家

聯繫他致歉，承認涉事商品是三無產品（無生產日期、無生產廠家、無生產地址）。



另據《央視新聞》昨日報道，上海市市場監督管理局針對近期熱議的「俄羅斯商品館」相關

問題，已於去年１２月２３日起開展了兩輪集中排查整治，共排查發現全市有４７家「俄羅斯商

品館」，並對個別無證無照經營、未備案經營的立案調查，責令停業。同時，有個別店舖宣傳為

「國家館」，令消費者誤以為具有官方背景；個別店舖俄羅斯進口商品數量佔比過低也自稱為「

俄羅斯商品館」，誤導性較強，市場監管部門也已立案調查。



據《羊城晚報》指出，目前由俄羅斯農業部、俄羅斯出口發展中心官方認定授權的俄羅斯國

家館，在全國範圍內僅有４家，分別位於上海、哈爾濱、成都和深圳。（ｓｌ）

