【數據解讀】統計局：天氣好利農產品生產儲存，ＣＰＩ環比降轉平

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２４年１２月全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比上漲０﹒１％，符合市場預期，但漲幅較１１月回落０﹒１個百分點，且是

２０２４年３月以來九個月新低；環比則持平。２０２４年全年，全國居民消費價格比上年上漲

０﹒２％。



＊核心ＣＰＩ續回升，同比漲０﹒４％＊



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，１２月，消費市場運行總體平穩，全國

ＣＰＩ環比持平，同比上漲０﹒１％。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ繼續回升，同比上漲

０﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。



＊豬肉供應足價格環比降，元旦假影響非食品價轉漲＊



從環比看，ＣＰＩ持平，上月為下降０﹒６％。其中，食品價格下降０﹒６％，降幅比上月

收窄２﹒１個百分點，影響ＣＰＩ環比下降約０﹒１２個百分點。食品中，由於天氣條件較好，

利於農產品生產儲運，鮮菜、鮮果價格分別下降２﹒４％和１﹒０％，合計影響ＣＰＩ環比下降

約０﹒０７個百分點；受前期壓欄惜售、二次育肥等因素影響，豬肉供應充足，價格下降

２﹒１％，降幅比上月收窄１﹒３個百分點，影響ＣＰＩ環比下降約０﹒０３個百分點。非食品

價格由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒１％，影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒１２個百分點。非食品

中，臨近元旦假期出行、娛樂和家庭服務需求增加，飛機票價格由上月下降８﹒６％轉為上漲

４﹒６％，家政服務、電影及演出票價格分別上漲０﹒９％和０﹒７％；部分品牌新款上市，通

信工具價格上漲３﹒０％。



＊豬肉價同比漲幅降，新能源車價降６％，金飾價漲近三成＊



從同比看，ＣＰＩ上漲０﹒１％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。其中，食品價格由上月

上漲１﹒０％轉為下降０﹒５％，影響ＣＰＩ同比下降約０﹒０９個百分點。食品中，豬肉和鮮

菜價格分別上漲１２﹒５％和０﹒５％，漲幅均有回落；鮮果、牛肉、羊肉、食用油和糧食價格

降幅在１﹒３％－１３﹒８％之間。非食品價格由上月持平轉為上漲０﹒２％，影響ＣＰＩ同比

上漲約０﹒１４個百分點。非食品中，能源價格下降１﹒７％，降幅比上月收窄２﹒１個百分點

；扣除能源的工業消費品價格繼續持平，其中金飾品價格上漲２７﹒２％，燃油小汽車和新能源

小汽車價格分別下降４﹒７％和６﹒０％；服務價格上漲０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒１個百

分點。（ｓｌ）



