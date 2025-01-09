【數據解讀】統計局：生產淡季及大宗商品價格波動，ＰＰＩ降幅縮

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２４年１２月，全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比下降２﹒３％，優於預期的下跌２﹒４％，且降幅較１１月收窄０﹒２個百分點

，為２０２４年８月以來四個月新高；環比則下降０﹒１％。２０２４年全年，工業生產者出廠

價格下降２﹒２％，降幅比上年收窄０﹒８個百分點。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據稱，１２月，受部分行業進入傳統生產淡季、

國際大宗商品價格波動傳導等因素影響，全國ＰＰＩ環比下降０﹒１％，同比下降２﹒３％，同

比降幅比上月收窄０﹒２個百分點。



＊新能源車整車製造價格環比漲０﹒７％＊



從環比看，ＰＰＩ由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒１％。其中，生產資料價格由上月上漲

０﹒１％轉為持平；生活資料價格由持平轉為下降０﹒１％。電廠存煤較為充足，煤炭新增需求

有限，煤炭開採和洗選業價格下降１﹒９％。房地產、基建項目淡季陸續停工，鋼材需求有所回

落，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降０﹒６％。受國際大宗商品價格波動傳導影響，國內石

油開採以及有色金屬冶煉和壓延加工業價格均與上月持平，其中銅冶煉價格下降１﹒７％，金冶

煉價格上漲０﹒４％。水泥玻璃行業產能置換逐步推進，非金屬礦物製品業價格上漲０﹒６％。

燃氣、電力需求季節性增加，燃氣生產和供應業價格上漲１﹒２％，電力熱力生產和供應業價格

上漲０﹒９％。裝備製造業中，光伏設備及元器件製造價格下降０﹒６％，鋰離子電池製造價格

下降０﹒３％；新能源車整車製造價格上漲０﹒７％，航空相關設備製造價格上漲０﹒５％。消

費品製造業中，農副食品加工業價格下降０﹒４％，紡織業價格下降０﹒３％；造紙和紙製品業

價格上漲０﹒９％，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲０﹒７％。



＊石油煤炭加工業等八大主要行業同比降幅收窄＊



從同比看，ＰＰＩ下降２﹒３％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。其中，生產資料價格下

降２﹒６％，降幅比上月收窄０﹒３個百分點；生活資料價格下降１﹒４％，降幅與上月相同。

調查的主要行業中，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降８﹒７％，石油和天然氣開採業價格下

降６﹒２％，化學原料和化學製品製造業價格下降４﹒８％，農副食品加工業價格下降４﹒３％

，非金屬礦物製品業價格下降３﹒０％，電氣機械和器材製造業價格下降２﹒１％，計算機通信

和其他電子設備製造業價格下降１﹒９％，電力熱力生產和供應業價格下降０﹒７％，上述８個

行業降幅比上月均收窄。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降９﹒５％，煤炭開採和洗選業價格

下降８﹒０％，汽車製造業價格下降３﹒８％，降幅比上月分別擴大１﹒３、１﹒７和０﹒７個

百分點。有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲１０﹒０％，文教工美體育和娛樂用品製造業價格

上漲６﹒４％，漲幅比上月分別擴大０﹒３和０﹒４個百分點。（ｓｌ）



