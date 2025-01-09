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09/01/2025 18:10

《汽車新勢力》車企公布年銷量目標，小米、蔚來等力爭翻倍

　　《經濟通通訊社９日專訊》乘聯分會今日公布，２０２４年全年，全國乘用車市場累計零售
２２８９﹒４萬輛，同比增長５﹒５％。其中，新能源乘用車市場零售１０８９﹒９萬輛，同比
增長４０﹒７％。
　
　　多家車企近日已宣布了２０２５年的銷量目標，其中多家新勢力車企目標年銷量翻倍，包括
蔚來汽車（０９８６６），其２０２５年的銷量目標約為４４﹒４萬輛。２０２４年全年，蔚來
共交付新車２２﹒２萬輛，同比增長３８﹒７％。
　
　　小米汽車２０２５年全年交付目標為３０萬輛，預計較２０２４年增長１２２％。值得注意
的是，小米汽車在２０２４年４月才開啟首次交付，據小米汽車官微，小米汽車２０２４年的９
個月時間內交付超過１３﹒５萬輛。
　
＊極氪目標賣３２萬輛，同比增４４％＊
　
　　吉利（００１７５）旗下極氪汽車的目標較為保守，極氪官方宣布在２０２５年將挑戰３２
萬輛的銷量目標，同比增長４４％。
　
＊阿維塔目標翻２倍，嵐圖冀增１３３％＊
　
　　從增幅來看，長安（深：０００６２５）旗下阿維塔、東風旗下嵐圖的銷量目標更為激進。
阿維塔方面公布的２０２５年銷量目標為２２萬輛，同比增長約１９９％；其２０２４年全年銷
量為７﹒３６萬輛，同比翻倍。嵐圖汽車將２０２５年銷量目標鎖定為２０萬輛，目標增幅為
１３３％，而２０２４年其交付量為８﹒５７萬輛。
　
　　傳統品牌的目標漲幅則普遍在１０％至２５％之間。吉利方面宣布，２０２５年其銷量目標
為２７１萬輛，較２０２４年總銷量增長約２５％；其中新能源汽車銷量目標為１５０萬輛，增
幅約６９％。長安汽車２０２５年目標為總銷量３００萬輛，同比增長１２％，其中自主新能源
銷量１００萬輛，出口銷量１００萬輛。
　
　　乘聯分會秘書長崔東樹分析表示，新能源汽車規模呈現爆發式增長，單車批量大幅增大，單
車成本明顯下降，而且頭部的競爭格局仍未穩定。因此，在這種高增長的市場中，２０２５年「
價格戰」仍將延續，並且將極其猛烈。（ｊｑ）

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