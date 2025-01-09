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AH股新聞

09/01/2025 13:15

【ＦＯＣＵＳ】中國去年ＣＰＩ漲０﹒２％，救萬科關通縮事？

　　【ＦＯＣＵＳ】中國２０２４年居民消費價格（ＣＰＩ）定格於上漲０﹒２％，續遠低於年
初設定的「３％」目標；反映上游價格的工業出廠者價格（ＰＰＩ）則跌２﹒２％，雙雙印證
２０２５年重點工作之一的「全方位擴大國內需求」，勢需更多「積極有為」政策出台。通縮預
期揮之不去，牽涉因素錯綜複雜，而房地產當是最大拖累之一，眼下正迎來一重大觀察節點。
　
＊ＰＰＩ錄連續２７個月負增長＊
　
　　國家統計局周四（９日）公布，１２月ＣＰＩ按年漲０﹒１％，錄９個月最低；全年計，除
旅遊價格一枝獨秀，交通工具、牛羊肉、蛋奶鮮果等價格齊錄倒跌。僅以交通工具為例，乘聯分
會秘書長崔東樹周一（６日）就透露，去年全國乘用車降價車型多達２２７款，平均降幅１﹒６
萬元（人民幣．下同）或８﹒３％，新能源車平均降幅更達１﹒８萬元或９﹒２％。
　
　　再看ＰＰＩ，１２月按年跌２﹒３％，錄連續２７個月負增長；全年計，石油煤炭、黑色金
屬、造紙、農副加工等行業為跌價重災區。價格不振，拖累去年首１１月規模以上工業企業利潤
按年降４﹒７％。為幫助陷入困境的企業，減輕其成本壓力，廣東、江蘇、安徽據報相繼下調基
準火力發電合約價８﹒９％至１６％不等。
　
＊樓市相關行業盈利無運行＊
　
　　通縮懸崖當前，盈利亦無運行，Ｗｉｎｄ數據就顯示，去年盈利下滑的Ａ股上市公司，首當
其衝集中於房地產開發、鋼鐵、水泥、玻璃、焦炭等跟樓市需求息息相關行業。典型一例即是萬
科（０２２０２）（深：０００００２），去年銷售額縮水３４﹒６％，首三季虧損１７９﹒４
億元（２０２３年同期為賺１３６﹒２億元）。
　
　　昔日內房龍頭淪落到此，產業鏈上的其他行業當難以幸免，難怪摩根士丹利中國首席經濟學
家邢自強，將「助力房地產去庫存」列為「打破通縮新三大工程」之一（另兩項為充實社會保障
、幫地方政府還錢）。據其測算，全國開發商庫存接近２０００萬套。
　
＊首季９９億元債務到期壓頂＊
　
　　樓市何時脫困，事關消費信心和通縮預期，而眼下一顆「巨雷」能否成功拆彈更是重大考驗
，說的正是有國資背景的萬科。早在去年１１月，公司信用評級即遭標普由「ＢＢ－」垃圾級進
一步降至「Ｂ＋」，預示了面對今年３３０億元人民幣境內外債券到期（或面臨贖回）的挑戰。
　
　　然而，單月銷售僅２００億元出頭，大股東深鐵集團去年首三季巨虧逾８０億元，首季即有
９９億元債務壓頂的萬科，如何「全力以赴從經營端和融資端籌集資金」，可謂挑戰不小。
　
　　鑑於萬科有限的流動性緩衝空間，政府最終會否打破「道德風險」禁忌介入馳援，進而成為
繼取消財政「過緊日子」提法、以真金白銀「以舊換新」補貼刺激消費端之後，又一打破路徑依
賴的契機？正迎來一重大觀察節點。

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