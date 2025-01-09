【ＦＯＣＵＳ】中國去年ＣＰＩ漲０﹒２％，救萬科關通縮事？

【ＦＯＣＵＳ】中國２０２４年居民消費價格（ＣＰＩ）定格於上漲０﹒２％，續遠低於年

初設定的「３％」目標；反映上游價格的工業出廠者價格（ＰＰＩ）則跌２﹒２％，雙雙印證

２０２５年重點工作之一的「全方位擴大國內需求」，勢需更多「積極有為」政策出台。通縮預

期揮之不去，牽涉因素錯綜複雜，而房地產當是最大拖累之一，眼下正迎來一重大觀察節點。



＊ＰＰＩ錄連續２７個月負增長＊



國家統計局周四（９日）公布，１２月ＣＰＩ按年漲０﹒１％，錄９個月最低；全年計，除

旅遊價格一枝獨秀，交通工具、牛羊肉、蛋奶鮮果等價格齊錄倒跌。僅以交通工具為例，乘聯分

會秘書長崔東樹周一（６日）就透露，去年全國乘用車降價車型多達２２７款，平均降幅１﹒６

萬元（人民幣．下同）或８﹒３％，新能源車平均降幅更達１﹒８萬元或９﹒２％。



再看ＰＰＩ，１２月按年跌２﹒３％，錄連續２７個月負增長；全年計，石油煤炭、黑色金

屬、造紙、農副加工等行業為跌價重災區。價格不振，拖累去年首１１月規模以上工業企業利潤

按年降４﹒７％。為幫助陷入困境的企業，減輕其成本壓力，廣東、江蘇、安徽據報相繼下調基

準火力發電合約價８﹒９％至１６％不等。



＊樓市相關行業盈利無運行＊



通縮懸崖當前，盈利亦無運行，Ｗｉｎｄ數據就顯示，去年盈利下滑的Ａ股上市公司，首當

其衝集中於房地產開發、鋼鐵、水泥、玻璃、焦炭等跟樓市需求息息相關行業。典型一例即是萬

科（０２２０２）（深：０００００２），去年銷售額縮水３４﹒６％，首三季虧損１７９﹒４

億元（２０２３年同期為賺１３６﹒２億元）。



昔日內房龍頭淪落到此，產業鏈上的其他行業當難以幸免，難怪摩根士丹利中國首席經濟學

家邢自強，將「助力房地產去庫存」列為「打破通縮新三大工程」之一（另兩項為充實社會保障

、幫地方政府還錢）。據其測算，全國開發商庫存接近２０００萬套。



＊首季９９億元債務到期壓頂＊



樓市何時脫困，事關消費信心和通縮預期，而眼下一顆「巨雷」能否成功拆彈更是重大考驗

，說的正是有國資背景的萬科。早在去年１１月，公司信用評級即遭標普由「ＢＢ－」垃圾級進

一步降至「Ｂ＋」，預示了面對今年３３０億元人民幣境內外債券到期（或面臨贖回）的挑戰。



然而，單月銷售僅２００億元出頭，大股東深鐵集團去年首三季巨虧逾８０億元，首季即有

９９億元債務壓頂的萬科，如何「全力以赴從經營端和融資端籌集資金」，可謂挑戰不小。



鑑於萬科有限的流動性緩衝空間，政府最終會否打破「道德風險」禁忌介入馳援，進而成為

繼取消財政「過緊日子」提法、以真金白銀「以舊換新」補貼刺激消費端之後，又一打破路徑依

賴的契機？正迎來一重大觀察節點。

