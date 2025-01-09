【數據前瞻】機構料政府債券撐１２月社融增長，惟新增貸降三成

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行即將公布２０２４年１２月新增貸款、社融、Ｍ２等數

據。《路透》綜合逾２０家機構預測中值顯示，２０２４年末銀行進入項目儲備階段及在隱債置

換的擠出效應下，預計新增人民幣貸款約８０００億元（人民幣．下同），同比（１１７００億

元）下降逾三成，但環比（５８００億元）明顯增長。



＊機構料１２月Ｍ２增速擴至７﹒３％＊



社融方面，去年１２月政府債券仍將成為社融增長的主要推動力，預計新增社會融資規模２

萬億元，比上年同期的１９３２６億元多６７４億元或３﹒５％，但比上月的２３４００億元有

所減少。此外，１２月廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增速預計為７﹒３％，上年同期為９﹒７％

，上月為７﹒１％。同期人民幣貸款餘額增速料為７﹒６％，上年同期為１０﹒６％，上月為

７﹒７％。



＊中金：１２月信貸需求不強＊



中金公司報告指出，１２月末票據利率上行，但全月來看利率仍處於低位，表明信貸需求不

強；年末基建開工進入淡季，隱債置換也可能償還一部分對公貸款；銀行進入年末項目儲備階段

，部分對公貸款可能於１月投放，因此１２月對公貸款可能呈現同比少增。另外，１２月商品房

成交數據顯示房地產持續復甦但勢頭有所放緩，預計存量按揭降息後居民早償情況保持平穩，

１２月居民中長期貸款增長繼續恢復。



中金公司預計，１２月新增信貸約７０００億元，低於上年同期的１﹒２萬億元，貸款餘額

同比增速７﹒５％。社融方面，中金公司預計１２月新增社融約１﹒９萬億元，與上年同期持平

；從結構上看，受益於隱債置換的帶動，政府債券可能是支持社融增長的主要科目。



Ｍ２增速方面，浙商證券預計１２月Ｍ２增速為７﹒３％；１１月Ｍ２增速回落主因居民和

非銀存款同比少增，其中非銀存款是核心拖累項，主要受股市降溫影響，雖然後續市場行情降溫

、回歸穩健運行，但全月交易量保持較高，預計仍有居民存款流入股市、基金。此外信貸偏弱、

政府債券發行加快但財政支出進度相對較慢也對數據形成一定影響。（ｓｌ）

