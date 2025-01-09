《行業數據》乘聯分會：１２月乘用車零售增一成，新能源車增四成

《經濟通通訊社９日專訊》乘聯分會公布，２０２４年１２月，全國乘用車市場零售

２６３﹒５萬輛，同比增長１２﹒０％，環比增長８﹒７％。其中，新能源乘用車市場零售

１３０﹒２萬輛，同比增長３７﹒５％，環比增長２﹒６％。



２０２４年全年，全國乘用車市場累計零售２２８９﹒４萬輛，同比增長５﹒５％。其中，

新能源乘用車市場零售１０８９﹒９萬輛，同比增長４０﹒７％。



１２月，新能源車國內零售滲透率４９﹒４％，較去年同期提升９﹒１個百分點。主流自主

品牌新能源車零售份額７２％，同比增長２個百分點；合資品牌新能源車份額２﹒８％，同比下

降２個百分點；新勢力份額１７﹒２％，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長２﹒３個百分

點；特斯拉份額６﹒４％，同比下降１﹒６個點。



１２月，全國乘用車生產２９４﹒１萬輛，同比增長９﹒７％，環比下降２﹒７％；全年累

計生產２６８４﹒８萬輛，同比增５％。１２月，新能源乘用車生產１４５﹒５萬輛，同比增長

３２﹒２％，環比下降２﹒０％；全年累計生產１２１８﹒５萬輛，同比增長３６﹒４％。



＊１２月能源車企批發量比亞迪第一特斯拉第四＊



１２月，全國乘用車廠商批發３０７﹒５萬輛，同比增長１２﹒３％，環比增長４﹒５％，

創歷年各月新高；全年累計批發（含國內與出口）２７１９﹒１萬輛，同比增長６﹒３％。１２

月，新能源乘用車批發銷量１５１﹒２萬輛，同比增長３５﹒６％，環比增長５﹒０％；全年累

計批發１２２３﹒０萬輛，同比增長３７﹒８％。



１２月，月度批發銷量突破萬輛的新能源廠商達到２０家（同比增加２家，環比減少１家）

，佔新能源乘用車總量９４﹒２％（上月９２﹒８％，去年同期９１﹒８％）。其中，比亞迪汽

車（５０９４４０輛）、吉利汽車（１１１２０６輛）、奇瑞汽車（９７２６４輛）、特斯拉中

國（９３７６６輛）、上汽通用五菱（９３６２６輛）。



＊１２月特斯拉中國出口１０８３９輛＊



１２月，乘用車出口（含整車與ＣＫＤ）４０﹒４萬輛，同比增長６％，環比增長２％；全

年累計出口４７９﹒１萬輛，同比增長２５％。１２月，新能源乘用車出口１２﹒２萬輛，同比

增長２１﹒５％，環比增長５２﹒９％，並佔出口總量的３０﹒２％，較同期增加３﹒１的百分

點；全年累計出口１２９﹒０萬輛，同比增長２４﹒３％。



１２月出口優秀企業是：比亞迪汽車（３７３３７輛）、特斯拉中國（１０８３９輛）、奇

瑞汽車（７９９１輛）、上汽乘用車（７６２７輛）、沃爾沃亞太（４２１２輛）。



２０２４年廠商庫存下降３４萬輛（２０２３年同期增０﹒１萬輛）。總體乘用車國內渠道

庫存下降４９萬輛（２０２３年同期增１萬輛），導致國內批發２２４０萬輛較國內零售低

２﹒１個百分點。（ｓｌ）

