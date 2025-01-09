《擴大開放》多家外企加碼投資，外交部：中外經貿合作互利共贏

《經濟通通訊社９日專訊》中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問到，連日來很

多外企宣布繼續加大布局中國，包括日本車企宣布在華設立電動汽車生產工廠、德國車企與中國

車企達成重磅合作，法國醫藥企業在華設立全新生產基地，馬來西亞百貨集團在華煥新升級，多

家外企在華落地「超級工廠」，發言人對此有何看法？



郭嘉昆回應稱，外資企業加大對華投入，再次證明中外經貿合作互利共贏的本質。２０２４

年前１１個月，在華新設外商投資企業超５萬家，同比增長８﹒９％。近５年外商在華直接投資

收益率約９％，位居全球前列。中國經濟穩健增長，高水平開放不斷擴大，是外資加碼中國的最

大底氣。多家外資機構發布的２０２５年全球投資展望中，中國市場繼續被看好看漲。布局中國

就是投資未來。歡迎各國把握中國機遇，分享中國紅利，實現互利共贏。



此前日媒報道，日本豐田汽車計劃在上海建設生產純電動汽車的新工廠，正與當地有關部門

談判。



另外，小鵬汽車與德國大眾汽車則在１月６日宣布再度達成重磅合作，雙方簽署諒解備忘錄

，將相互開放其專有的超快充網絡，為客戶打造中國最大的超快充網絡，預期將有超過２萬個充

電終端，覆蓋國內４２０座城市。



此外，全球製藥巨頭、法國最大醫療健康企業賽諾菲上月初宣布對華投資１０億歐元，在北

京設立全新生產製造基地，是賽諾菲在華最大單筆投資。



來自馬來西亞、位處上海市中心的百盛購物中心目前加緊「煥」新改造。這是最早落戶上海

的外資百貨商店，兩個月前合約到期後再與業主簽下１５年合約。（ｓｌ）

