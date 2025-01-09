《Ａ股動向》哈藥股份收挫７％，澄清「瀉利停」已改成份無被禁售

《經濟通通訊社９日專訊》國家藥監局３日公告稱，國家藥監局組織對顛茄磺苄啶片開展了

上市後評價，經評價後決定即日起停止顛茄磺苄啶片在中國的生產、銷售、使用，注銷藥品註冊

證書。已上市銷售的產品，由藥品上市許可持有人負責召回，召回產品由所在地省級藥監部門監

督銷毀或者依法採取其他無害化處理等措施。



由於哈藥股份（滬：６００６６４）廿多年前的「瀉利停」顛茄磺苄啶片因趙本山拍的廣告

和琅琅上口的廣告口號而爆紅，令「瀉利停」成為顛茄磺苄啶片的代名詞，今次公告也令人與哈

藥股份的「瀉利停」聯繫到一起，認為「瀉利停被禁止生產銷售」。哈藥股份股價７日收市跌近

７％，８日反彈逾７％後，今日又再挫７％，報４﹒４元人民幣。



據《澎湃新聞》引述哈藥股份工作人員強調，國家五年前已經發文不准生產含有顛茄成分的

藥品，「在國家發文之前，公司已經不生產這類產品了」，公司亦不在今次藥監局停售名單之中

，「這次『瀉利停』停售的消息屬於鬧烏龍了」，目前市場上的「瀉利停」並不是國家藥監局此

次公告涉及的藥物，「『瀉利停』是一個商標名稱，而不是藥品名稱，市場上有些人把商品名和

藥品名混淆了」。



報道指，目前電商平台可以搜到名為「瀉利停」的藥品，生產廠家是哈藥六廠，通用名是複

方磺胺甲噁唑片；哈藥集團的止瀉藥蒙脫石散也使用「瀉利停」商品名。即是說，藥品有效成分

變了，但商品名仍然沿用。（ｓｌ）

