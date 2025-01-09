《汽車新勢力》哪吒汽車創辦人被限制高消費，直營店陸續關閉

《經濟通通訊社９日專訊》據內媒引述天眼查資料顯示，哪吒汽車創辦人方運舟近日被限制

高消費，具體是涉及２０２４年１２月１１日立案執行的勞動爭議案件，北京哲合新能源汽車科

技有限公司被強制執行２﹒２萬元人民幣，但該公司未按照執行通知書規定的限期履行已生效的

法律文書確定給付義務，因此該公司及法人方運舟被採取限制消費措施，不得實施高消費。執行

法院為北京市朝陽區人民法院。



北京哲合新能源科技有限公司由哪吒汽車關聯公司合眾新能源汽車股份有限公司全資持股。



天眼查還顯示，方運舟擔任高管的安徽鴻創新能源動力有限公司、合眾新能源汽車股份有限

公司、北京眾聯天下汽車銷售服務有限公司均有被執行人信息，執行標的金額合計超２３４０萬

元人民幣。



＊新浪：哪吒汽車降成本，僅保留經銷商門店＊



另外，《新浪科技》今日引述消息指，哪吒汽車近期在調整渠道體系，將陸續關閉直營店，

保留經銷商門店，以降低渠道經營成本。報道引述哪吒汽車方面回應稱，直營店處於調整階段，

部分門店關閉，部分正常運營。



報道並提到，近期多地哪吒汽車用戶表示收到當地直營門店關店的消息，包括蘇州、重慶等

地。據當地直營服務負責人發布的通知顯示，因公司經營策略導致當地直營門店關店，由此給大

家帶來不便深表歉意；團隊企業微信將自動關閉，不能再服務用戶。



陷入經營危機的哪吒汽車，其官網還曾在周一（６日）因故障一度無法打開，引發外界擔憂

。當日下午哪吒汽車回應稱，收到用戶反饋後，技術人員第一時間了修復官網，已經恢復正常。

（ｓｌ）

