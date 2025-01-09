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AH股新聞

09/01/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（８日）「滬股通」及「深股
通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　１９１３﹒９３
海光信息　（６８８０４１）　　１４５２﹒７７
兆易創新　（６０３９８６）　　１３６９﹒１０
招商銀行　（６０００３６）　　１２１１﹒５１
長江電力　（６００９００）　　　９６７﹒１８
農業銀行　（６０１２８８）　　　９５７﹒３３
紫金礦業　（６０１８９９）　　　９１７﹒４７
中國平安　（６０１３１８）　　　８１９﹒９６
工商銀行　（６０１３９８）　　　７１２﹒７９
寒武紀　　（６８８２５６）　　　６３５﹒８２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）４０７０﹒９１
東方財富　　　　　　　（３０００５９）２１８６﹒２０
中興通訊　　　　　　　（００００６３）１７４８﹒５４
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１２３４﹒２９
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１０８５﹒２５
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）　９２７﹒９８
同花順　　　　　　　　（３０００３３）　８７８﹒９２
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）　８５４﹒０８
北方華創　　　　　　　（００２３７１）　７８２﹒４１
濰柴動力　　　　　　　（０００３３８）　７６４﹒５０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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