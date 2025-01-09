《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（８日）「滬股通」及「深股

通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １９１３﹒９３

海光信息 （６８８０４１） １４５２﹒７７

兆易創新 （６０３９８６） １３６９﹒１０

招商銀行 （６０００３６） １２１１﹒５１

長江電力 （６００９００） ９６７﹒１８

農業銀行 （６０１２８８） ９５７﹒３３

紫金礦業 （６０１８９９） ９１７﹒４７

中國平安 （６０１３１８） ８１９﹒９６

工商銀行 （６０１３９８） ７１２﹒７９

寒武紀 （６８８２５６） ６３５﹒８２

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）４０７０﹒９１

東方財富 （３０００５９）２１８６﹒２０

中興通訊 （００００６３）１７４８﹒５４

立訊精密 （００２４７５）１２３４﹒２９

美的集團 （０００３３３）１０８５﹒２５

五糧液 （０００８５８） ９２７﹒９８

同花順 （３０００３３） ８７８﹒９２

比亞迪 （００２５９４） ８５４﹒０８

北方華創 （００２３７１） ７８２﹒４１

濰柴動力 （０００３３８） ７６４﹒５０

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（以上數字取小數點後兩個位）

