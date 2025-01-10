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AH股新聞

10/01/2025 09:21

《駐京專電》中央政治局常務委員會會議：確保決策部署落到實處

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中共中央政治局常務委員會９日全天召開
會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報
，聽取中央書記處工作報告。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，確保黨中央各項決策
部署落到實處。
　
　　會議強調，今年是「十四五」規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。全國人
大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要以習近平新時代中國特色
社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟「兩個
確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持黨中央
集中統一領導這個最高政治原則，樹立和踐行正確政績觀，堅持幹字當頭，奮發有為、攻堅克難
，確保黨中央各項決策部署落到實處，在全面推進中國式現代化的新征程上展現新擔當新作為。
　
　　會議指出，「堅持黨的全面領導，是我們的最大政治優勢。」這一重要制度安排對於充分發
揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，把黨的領導落實到黨和國家事業各領域各方面各環節
，確保目標一致、步調一致、形成合力，是十分必要的，必須長期堅持下去。

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