《駐京專電》國務院任命單忠德為國家航天局局長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院任免國家工作人員：任命單忠德為

國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長。



＊單忠德目前身兼４職＊



５５歲的單忠德近１３個月內三度履新，目前身兼４職。據《財新》報道，單忠德在機械科

學研究總院任職多年，２０１４年成為該院副院長。該院２０１７年改制，更名為機械科學研究

總院集團有限公司。單忠德於２０１８年出任該公司副總經理，２０１９年當選中國工程院院士

，２０２０年６月接任南京航空航天大學校長，２０２３年再接任該校黨委書記。



２０２４年２月，單忠德獲提拔為工信部副部長，躋身副部級，同年１２月再獲任命為國家

國防科工局黨組書記；今年１月８日，單忠德在工信部的官網介紹中，其頭銜已變成：工信部黨

組成員、副部長，國家航天局局長，國家原子能機構主任，國家國防科工局黨組書記、局長。此

前擔任這些職位的是６３歲的張克儉，其已於去年１２月被免去國家國防科工局黨組書記職務，

今次再被國務院免去其餘職務。



＊免去王暉住建部副部長職務，免去李飛商務部副部長職務＊



另外，國務院任命謝清華為國家信訪局副局長；任命張志成為國家知識產權局副局長；任命

余英為國家數據局副局長；任命楊勝為國家藥品監督管理局副局長；任命李永林為中國地震局副

局長；任命郭海燕為常駐聯合國環境規劃署代表、常駐聯合國人類住區規劃署代表。



免去張克儉的工信部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局

局長職務；免去王暉的住建部副部長職務；免去李飛的商務部副部長職務；免去孫建立的國家信

訪局副局長職務；免去廖濤的國家知識產權局副局長職務；免去鄭薇的國家外匯局副局長職務；

免去趙軍寧的國家藥品監督管理局副局長職務；免去張碧湧的科技日報社社長職務；免去陰朝民

的中國地震局副局長職務；免去周平劍的常駐聯合國環境規劃署代表、常駐聯合國人類住區規劃

署代表職務。

