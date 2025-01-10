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AH股新聞

10/01/2025 15:49

【傾力救市】財政部：今年財政將非常積極，２萬億置換債已啟發行

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國新辦舉行「中國經濟高質量發展成效」
系列新聞發布會，財政部副部長廖岷表示，更加積極的財政政策未來可期。相關安排的具體數據
，要履行法定程序，確定後才能發布。請大家放心，２０２５年財政政策方向是清晰明確的，充
分考慮了加大逆周期調節的需要，是非常積極的，也充分考慮了財政中長期可持續性。
　
　　廖岷表示，更加積極的財政政策可期，主要體現在力度、效率、時機三個方面。在力度上要
好用足政策空間，加強逆周期調節，提高財政赤字率，加大支出強度，進一步增加對地方轉移支
付，增強地方的財力，兜牢三保底線，安排更大規模的政府債券，包括超長期特別國債，地方政
府專項債券等。
　
　　廖岷又表示，更大力度地支持地方政府緩釋償債壓力。２０２４年２萬億元人民幣置換債券
額度在去年１２月１８日已經全部發行完畢。２０２５年的２萬億元人民幣置換債券已啟動了相
關的發行工作。這項置換債券政策實現了三個方面突出的成效：一是地方當期的流動性壓力大為
減輕；二是債務的透明度大為增加；三是防風險，促發展協同性大為增強。

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